越南小姐選美　頒獎嘉賓透視裝登台　網民罵喧賓奪主

2022越南小姐選美大賽在2022年12月落幕，但是在過程中，有一幕卻引發眾人熱議。一名女嘉賓在台上頒獎時，身穿一套透視感極強的黃色禮服，整個曼妙身軀若隱若現，反而搶走台上佳麗風采，網友們看完後認不住怒批，「這根本就是喧賓奪主」，眼見風波愈演愈烈，這位女嘉賓向社會大眾道歉。



根據越南《Zing》等媒體報道，選美比賽在日前結束，其中24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）奪得亞軍，她在台上等待受獎。大會安排2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人替鄭翠玲加冕，沒想到她在台上一現身，卻引發各界熱議。

2020年越南小姐亞軍穿一襲黃色薄紗禮服，在燈光照射下宛如透視裝吸引全場目光。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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芳英當天穿着一襲黃色禮服上台，儘管設計優雅，但材質卻是半透明的薄紗，而且在燈光的照射下，她的好身材若隱若現，宛如「透視」般地瞬間吸引全場目光，反而奪走台上獲獎佳麗風采。

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網友們看完相關影片和照片後，紛紛留言回應，網友們幾乎一面倒地抨擊芳英，直呼對她很反感，「穿成這樣連別人都會感到害羞」，明明是頒獎人，卻變成喧賓奪主；不過也有人幫忙緩頰，認為這純粹是意外事件，要大家別放大解釋。

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看到網路上負評連連，主辦單位也出面道歉，聲稱這一切都是失誤。當初彩排時，舞台燈光並未全部打開，所以沒注意到禮服透視的問題。至於芳英本人則回應，自己其實有穿一件防走光的緊身防護衣在裏面，沒想到卻因為燈光關係顯得特別明顯，自己也感到「相當羞愧」，並從這次事件中汲取教訓。

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