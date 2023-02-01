中美科技戰加劇　路透社：4家半導體中企首當其衝

中美科技戰升溫，美方把目標放在中國半導體產業，針對晶片產業供應鏈多個部份推行出口限制。路透社1月31日報道，中芯國際、華虹半導體等4家半導體中企會首當其衝。



報道指，雖然北京投入巨額資源到國內晶片產業及晶圓廠，但仍然嚴重依賴外國製造的設備，在美國的限制措施下，中芯國際、華虹半導體、長江存儲、長鑫存儲都會受到影響。

中芯國際

中芯國際是中國最大半導體製造商，生產的晶片用於汽車業、物聯網設備、智能手機等一系列產品。2020年，這間公司遭列入美方的貿易黑名單，阻止荷蘭公司ASML向中芯國際提供關鍵的極紫外光刻機。

到了2022年中，中芯國際再次獲得注意，研究人員發現中芯國際在缺乏ASML的設備下，仍然製造出的似乎與台積電7納米製程有相同品質的晶片，但報道指，一些專家質疑這項突破性的發展是否長遠。

華虹半導體

至於1996年成立的華虹半導體，是中國第二大晶圓代工廠，報道指，與中芯國際相比，這家公司用於生產先進製程的資源更少，但已計劃在2023年再到在上海科創板上市集資，並擬在無錫興建新廠房。

長江存儲

此外還有中國唯一一家打入全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場的長江存儲，這公司2022年遭列入美國的貿易黑名單「實體清單」。

報道指，雖然長江存儲在行業的市場份額小，但專家認為它已穩步進入中國的供應鏈，產品在價格和質量上更具競爭力，2022年推出一款具有232層存儲單元的晶片，專家指，設備的出口限制可能會破壞這公司的進一步努力。

長鑫存儲

報道談到的第4家公司是長鑫存儲，是中國唯一設計和製造DRAM晶片的主要企業，這領域長期由美國、韓國和台灣的數家公司主導。

長鑫存儲擁有一間晶圓廠，另外還有兩間正在建設中，市場研究機構Trendforce認為，自 2022年10月起推行的設備出口限制，可能會影響它的擴張計劃。