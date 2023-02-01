中美科技戰加劇　路透社：4家半導體中企首當其衝

撰文：成依華
出版：更新：

中美科技戰升溫，美方把目標放在中國半導體產業，針對晶片產業供應鏈多個部份推行出口限制。路透社1月31日報道，中芯國際、華虹半導體等4家半導體中企會首當其衝。

報道指，雖然北京投入巨額資源到國內晶片產業及晶圓廠，但仍然嚴重依賴外國製造的設備，在美國的限制措施下，中芯國際、華虹半導體、長江存儲、長鑫存儲都會受到影響。

中芯國際

中芯國際是中國最大半導體製造商，生產的晶片用於汽車業、物聯網設備、智能手機等一系列產品。2020年，這間公司遭列入美方的貿易黑名單，阻止荷蘭公司ASML向中芯國際提供關鍵的極紫外光刻機。

到了2022年中，中芯國際再次獲得注意，研究人員發現中芯國際在缺乏ASML的設備下，仍然製造出的似乎與台積電7納米製程有相同品質的晶片，但報道指，一些專家質疑這項突破性的發展是否長遠。

彭博社：中芯國際突破美國制裁　成功製造付運7納米晶片

華虹半導體

至於1996年成立的華虹半導體，是中國第二大晶圓代工廠，報道指，與中芯國際相比，這家公司用於生產先進製程的資源更少，但已計劃在2023年再到在上海科創板上市集資，並擬在無錫興建新廠房。

長江存儲

此外還有中國唯一一家打入全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場的長江存儲，這公司2022年遭列入美國的貿易黑名單「實體清單」。

報道指，雖然長江存儲在行業的市場份額小，但專家認為它已穩步進入中國的供應鏈，產品在價格和質量上更具競爭力，2022年推出一款具有232層存儲單元的晶片，專家指，設備的出口限制可能會破壞這公司的進一步努力。

美國將36中企列入黑名單　包括長江存儲及上海微電子等彭博：美國擬將30多家中國企業列入貿易黑名單　包括長江存儲

長鑫存儲

報道談到的第4家公司是長鑫存儲，是中國唯一設計和製造DRAM晶片的主要企業，這領域長期由美國、韓國和台灣的數家公司主導。

長鑫存儲擁有一間晶圓廠，另外還有兩間正在建設中，市場研究機構Trendforce認為，自 2022年10月起推行的設備出口限制，可能會影響它的擴張計劃。

彭博社：中芯國際突破美國制裁　成功製造付運7納米晶片美商務部長舉中芯國際為例稱會迫令其關門　翌日澄稱說法有誤美國共和黨參議員籲拜登政府加強對中芯國際出口限制
中美關係
中美貿易戰
中芯國際
美國
美國制裁
制裁