烏克蘭反貪曝高官不顧前線軍人生死　有人「藏品豐富」令人側目

烏克蘭2月1日擴大打擊貪污行動，在首都基輔（Kyiv）突擊搜查寡頭及官員的住所，以及數個稅務辦公室。



根據烏克蘭執政黨人民公僕黨魁阿拉哈米亞（David Arakhamia）說法，政府搜查目標包括身為億萬富翁的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）前州長科洛莫伊斯基（Igor Kolomoisky）和前內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）。

阿拉哈米亞稱，除科洛莫伊斯基和阿瓦科夫的住所外，執法部門還突襲多個稅務辦公室，多名高級海關官員被解僱。

烏克蘭國家調查局（State Bureau of Investigation，SBI）和烏克蘭總檢察長辦公室1日表示，他們已通知數名高級官員他們正在接受調查，罪名包括挪用國家資金及濫用國家財產。

有人被揭私藏巨款奢侈品

英國《衛報》引述烏克蘭國家調查局在聲明中稱，調查人員質疑基輔稅務監察局代理局長的生活方式與她申報的收入不符。

這名女性代理局長據稱在市內擁有總值100萬美元的3間公寓、基輔附近一間價值約20萬美元的屋，還有2部總值約15萬美元的車。

調查人員在她的家中發現15.8萬美元、53萬烏克蘭赫里夫尼亞（Ukrainian Hryvnia，烏克蘭貨幣）、2,200歐元現金，還有大批名貴珠寶、設計師品牌服裝及豪華金表。

這篇報道未有透露這名局長的姓名。但《敖德薩日報》稱，基輔稅務部門代理負責人名為達蒂（Oksana Dati），她的不正當資產總額為約140萬美元。

高官買不合格防彈背心

國家調查局還表示，國防部一名前採購負責人購買防彈背心時挪用公款。

這名官員花費相當於270萬美元的資金為烏克蘭武裝部隊購買近3,000件防彈背心，其後發現這些防彈背心未能「適當保護烏克蘭士兵」。

烏克蘭政府「地震」

烏克蘭1月24日有十多名高官離職，當中部份人是被解除職務，部份人是辭職，包括國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov）和總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚、總統辦公室副主任基里洛・季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）。

國防部被指其所簽署的食物合約價格比市場價高出2至3倍。