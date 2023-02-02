新冠口服藥莫納皮拉韋被指引發病毒突變　默沙東反駁

英美一項研究表明，美國藥廠默沙東（Merck & Co.，或稱默克公司）推出的新型冠狀病毒感染（COVID-19）口服藥Molnupiravir（又名Lagevrio）正在部份病人體內引起新的病毒突變。研究強調試圖改變病毒基因遺傳密碼會帶來風險。默沙東反駁稱，無證據表明藥物



彭博社2月1日稱，一項由美國研究人員及英國弗朗西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）、帝國理工學院（Imperial College London）等機構合作的研究顯示，從數十名病人身上採集的病毒樣本中，發現與使用Molnupiravir相關的突變。

報告稱，相關突變未有顯示病毒更具免疫逃逸性或更致命，但突變的存在本身就突顯一些科學家所說的，擴大使用這種藥物的潛在風險。

它在2021年底獲得批准之前，一些科學家曾警告說，基於其作用方式，藥物可能會引起突變，可能會帶來問題。

研究1月27日在醫學論文檔案網（MedRxiv）發表，尚未交同儕審查。

Molnupiravir原理是在新冠病毒的基因組內製造突變，阻止病毒在體內複製，並降低重症機率。

默沙東公司發言人約瑟夫森（Robert Josephson）在電郵中反駁有關說法稱，「沒證據表明任何抗病毒藥物導致現時正在流行的變種出現」，他又稱，新的變種是因為病毒不受控地傳播，而Molnupiravir是解決這問題的一個關鍵部份。

台疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於例行記者會上說明，雖然研究結果顯示病毒基因序列上的位點有改變，但未發現與傳播力、抗藥性及致病力有關，也無法稱之其導致新的變異株產生，籲民眾勿過度擔心。

中國國家藥品監督管理局2022年12月29日根據《藥品管理法》相關規定，批准莫納皮拉韋膠囊進口註冊。2023年1月13日，首批共15.5噸的莫納皮拉韋在上海進口通關。