專家：布林肯訪華不意味中美關係回暖　料難取得突破

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5日訪問北京期間，將同中國官員討論一系列議題，包括俄羅斯入侵烏克蘭戰爭。不過，分析人士不認為，布林肯此行能夠重啟中美關係或取得重大成果。



美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）1月31日表示，2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國擱置同美國的一系列會談，涉及領域包括軍事和氣候變化等。

布林肯2月5日和6日訪問北京時，將尋求恢復在這些議題上的談判，或為相關談判注入新動力。

柯比說：「布林肯期待能同中方討論所有這些議題，當然烏克蘭戰爭也是他會提出的課題之一。」中美雙方未公布布林肯在北京的行程，但預料他將與中國外長秦剛會談。

柯比還透露，總統拜登（Joe Biden）2月7日發表今年度國情咨文時，會談到中國與俄羅斯帶來的挑戰。

柯比說，拜登召集了國際夥伴特別是北約（NATO）來應對俄烏戰爭，並做了許多努力以確保美國做好準備，在全球範圍應對中國構成的挑戰：「可以料想的是，總統希望與人民談論這些事」。

拜登政府上台兩年多 布林肯是訪華最高級官員

中國至今拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，北約去年為此把中國列為「對歐洲大西洋地區的系統性挑戰」的因素之一。

俄羅斯外交部2月30日說，俄總統普京（Vladimir Putin）已邀請中國國家主席習近平在2023年春季訪俄。對此，中國外交部發言人毛寧2月1日受詢時說，目前沒有可公布的信息。

針對拜登政府尋求同日本和荷蘭聯手，限制對中國出口高科技產品的進展，柯比拒絕置評。

布林肯是拜登政府上台兩年多來訪華的最高級美國官員。美國國務卿上一次訪華是在2018年10月，當時的蓬佩奧（Mike Pompeo）和時任中國外長的王毅會晤，兩人交談充滿火藥味，習近平則沒有接見蓬佩奧。

另據美國之音引述美國官員報道，中美官員正為兩國領導人今年再次面對面會晤，以及峰會期間的會邊會做準備。

不過，美國分析人士指出，這不意味著中美關係正在回暖。戰略與國際研究中心（CSIS）弗里曼中國研究項目主任布蘭切特（Jude Blanchette）預計，布林肯此次訪華不會取得重大突破，但考慮到近年中美關係惡化程度，此次訪問並非壞事。

《人民日報》2月1日刊登的評論指，國際社會普遍希望中美共同努力找到正確相處之道，為促進全球經濟疫後復蘇、應對氣候變化、解決地區熱點問題等發揮大國作用，但美國對華政策始終放不下將中國視為所謂「戰略競爭對手」的執念。

文中寫道：「美方應該明白的是，任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑑、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活，搞盲目反華是行不通的。」

評論呼籲美方放下圍堵遏制中國的執念，並強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

本文獲《聯合早報》授權轉載

