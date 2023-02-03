美國控疑似間諜氣球闖境　北京：正在核實　籲雙方冷靜謹慎處理

美軍方稱最近數天上空出現他們所指疑似來自中國的間諜氣球。中國外交部發言人毛寧2月3日回應稱，中方正了解核實情況，希望雙方能共同冷靜及謹慎處理。她強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空。



毛寧又稱，在真相大白前，猜測和炒作是無益的。

她說，中方正在了解此事的情況，希望雙方都能冷靜、謹慎地處理事件。

有關事件是美國全國廣播公司（NBC）2月2日率先報道的，其他媒體其後跟進。美聯社引述國防部稱，美國防部「非常有信心」它是在中國放飛出來。不過部門沒提供證據。

美國防部的說法迄今只是猜測。任何器材情報收集能力料不如間諜衛星。而正如眾多西方國家般，中國都有間諜衛星。

美國廣播公司（ABC）3日則稱，儘管其他消息來源稱氣球似乎是「有目的地」被放飛。一位外部專家預測，氣球本質上可能用於科學用途，並且會偏離航線。

ABC撰稿人、退役上校甘亞德（Steve Ganyard）稱那個氣球看起來是一艘標準的研究用飛船——這意味着它沒有動力，而是高空急流（Jet Stream，或稱噴射氣流、高速氣流等）飄移。