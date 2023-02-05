巴西退役航母沉沒大西洋　環保團體憂慮海洋污染

巴西海軍2月4日表示，當地一艘有六十年歷史的退役航空母艦已經在巴西東北岸對開的大西洋沉沒，有環保組織憂慮，事件可能污染海洋及危害水中食物鏈。



路透社及法媒報道，巴西海軍的聲明指，退役航母聖保羅號（Sao Paulo）3日晚上經過計劃和控制的情況下，在當地東北岸對開350公里、水深達5000米的管轄海域沉沒，形容此舉可以避免巴西遇上物流、運作、環境及經濟損失。

聖保羅號的前身是法國海軍克里孟梭級（Clemenceau）「福煦號」（Foch）航母，可載40架戰機，曾在1960年代參與法國在太平洋的首次核試，之後在1970至1990年代分別到非洲、中東及前南斯拉夫地區部署。

巴西在1998年以1200萬美元買入福煦號，並改名為聖保羅號，不過它在2005年發生火警，加快船身老化，最終當局決定將它退役，並以1050萬美元出售給一間土耳其回收公司。

該公司去年8月準備將聖保羅號拖入地中海前夕，土耳其環保部門禁止有關計劃，船隻其後被拖回巴西海域，但巴西以船隻對環境帶來高風險為由，阻止其停靠當地港口，結果聖保羅號在海上飄浮三個月。

巴西海軍決定將聖保羅號沉沒海底後，聯邦檢察部門及環保團體綠色和平（Greenpeace）認為，聖保羅號船上含有大量石棉、水銀、鉛等有害物質，憂慮海床會被污染，並批評當局忽視保護海洋，因此要求政府介入阻止。