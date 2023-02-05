中美氣球風波｜美國稱擊落間諜氣球　中國外交部回應

美國指中國一個間諜氣球侵犯領空後，中方稱氣球是民用飛艇，因不可抗力飛入當地。美國防部證實氣球被美軍戰機擊落後，中國外交部2月5日表示強烈不滿和抗議。



中國外交部5日發布聲明稱，中方經核查後已多次告知美方，這艘飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，完全是意外情況。

聲明指，中方明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理，而且美國防部發言人也表示氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。

中國外交部說，在這種情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例，中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。

美國指中國間諜氣球侵犯領空，北京作何反應？ 中國外交部稱這艘飛艇來自中國，屬民用性質，用於包括氣象在內的科學研究。 美國擊落中國氣球，北京有何表示？ 美國防部證實氣球被美軍戰機擊落後，中國外交部表示強烈不滿和抗議。

美軍戰機擊落中國氣球

美國總統拜登（Joe Biden）4日表示華府會「關照」這一氣球後，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）證實它在南卡羅萊納州（South Carolina）對開的大西洋上空被美軍戰機擊落。