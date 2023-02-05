美軍出動AIM-9X響尾蛇導彈擊落中國氣球　它有何特別？

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）2月4日證實美軍一架F-22戰機向一個中國間諜氣球發射一枚超音速、熱跟蹤的AIM-9X響尾蛇導彈。它是一款三重威脅導彈，無需改裝就能進行空對空作戰、對地攻擊和地面發射任務。



美軍擊落中國氣球過程

根據美國防部說法，氣球1月28日進入美國防空識別區，加拿大的防空識別區在30日發現氣球，並於31日再次進出現在美國領空。

奧斯汀4日稱，美軍戰機F-22從高5.8萬英尺（約1.77萬米）的地方向高度約6萬英尺至6.58萬英尺的中國氣球發射AIM-9X。

美國官員稱，氣球墜入水中後，其殘骸區域覆蓋至少7英里（約11.3公里）、47英尺（約14.3米）深的水域。

AIM-9X是什麼？

根據美國海軍航空系統司令部（NAVAIR），AIM-9X響尾蛇（AIM-9X Sidewinder）是短程空對空導彈的響尾蛇家族最新一員，具紅外線反制功能。AIM是空中攔截導彈的意思。

它重84公斤，長度約3米，直徑為12.7厘米左右，可攜帶一枚9.36公斤的環狀爆炸破片彈頭，射程可達逾10英里（約16公里）。

這款導彈是由美國海軍主導的美國海軍空軍聯合項目，此案還有31個海外軍售夥伴。

它出自哪裏？

美軍委託美國軍火商雷神公司（Raytheon Company）研發AIM-9響尾蛇導彈後，1953年響尾蛇導彈原型AIM-9A試射成功，最初生產的版本AIM-9B則1956年投入使用，此後一直穩步改善。