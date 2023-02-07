新加坡迎接三年來首個中國旅行團

時隔三年，新加坡周一（6日）晚上迎來疫情後首箇中國旅行團。

這個由中旅旅行組織的30人團隊來自中國北京和粵港澳地區，經香港轉機到新加坡，將在本地遊玩五天四夜。

新加坡旅遊局國際司大中華區首席代表兼執行署長潘政志接受《聯合早報》訪問時說：「作為中國文化和旅遊部首批試點恢復中國公民出境團隊旅遊20個國家之一，新加坡非常歡迎中國旅客的回歸。本地旅遊業已經穩步復甦，中新兩國的旅遊復甦與常態化，不僅有助於本地旅遊業的增長與商貿交流，也會加強與鞏固新加坡作為航空樞紐的核心地位。」

2023年1月27日，遊客在新加坡濱海灣乘遊船時拍攝照片。（Reuters）

中國駐新加坡大使孫海燕說，這個旅遊團的到來，標誌着時隔三年中新兩國之間的文化交流全面恢復。

接待這個旅行團的飛碟旅行市場總監鄭玲娜受訪時說，相較於疫情前，現在的中國旅行團有定製小團體出行的趨勢，加上不少遊客是疫情後首次出境旅行，希望得到較好的旅行體驗，因此消費傾向也提高了很多。

鄭玲娜還說，過去三年新加坡推出了不少新的景點和項目，「我們希望將新加坡最新旅遊的景點和旅行理念，展現給來自中國的旅客們，在行程中融入新意，吸引大家在疫情後再次到訪新加坡。像這一次的行程中，我們就結合了養生旅遊的理念，融入了新加坡最新的網紅景點，如凱源中心（CapitaSpring）的天空花園，讓旅客們感受城市綠洲的健康環保理念。」

從深圳市來的旅客王君（47歲，旅遊業者）與七個親友同行，她說：「因為新加坡離得比較近，氣候也很好，所以是我們出國旅行的首選。」

來自北京的胡姓遊客（28歲，媒體業者）說，以前常在社交平台上看到新加坡的地標和美食文化，所以非常期待此行能夠體驗新加坡作為花園城市的綠化和美景，嘗一嘗肉骨茶、海南雞飯等美食。

2023年1月19日，兩名遊客走過新加坡濱海灣金沙的Gucci商店。（Reuters）

獅城旅行社推出 飛往中國旅遊配套

當地不少旅行社也陸續推出了前往中國大陸旅行的配套。

超級旅遊總裁黃鈺祥受訪說，受航班、簽證等因素的影響，公司目前只開始預售4月1日之後的中國旅遊配套。

他說：「現在的航班基本都是下午從新加坡出發，到那邊就是晚上了，直接入住酒店。這對旅行團的規劃來說就不是很理想。」

黃鈺祥指出，經過三年的沉澱，旅客對於目的地、旅行體驗等考量也有變化。例如，現在的顧客會詳細詢問行程中的酒店品質、遊覽項目、是否有隱形消費等，趨向於成熟的、高質量的行程，而不是一味追求便宜。

歐美假期（EU Holidays）董事黃耀雄受訪時說，公司推出的中國旅行促銷配套反響不錯，預計在中國進一步放寬旅遊限制後，會有更多人前來詢問。

黃耀雄說：「因為中國的入境旅遊還沒有完全開放，只可以是商務和探親簽證。在疫情前，新加坡人去是不需要簽證的。什麼時候會放寬這個條例，是我們最關心的事情。」

他也說：「現在因為很多年輕人愛看中國的娛樂節目、電視劇，所以詢問旅行團的顧客也有年輕化的趨勢。」