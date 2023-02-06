首個中國出境遊旅行團抵達曼谷　泰國旅遊局局長接機兼送禮

2月6日，中國試點恢復出境遊（跟團隊及「機票+酒店」）服務。

上午8時05分，乘坐春秋航空9C7419航班、有近40人的旅行團，從廣州飛抵泰國曼谷。泰國曼谷廊曼機場（Don Mueang International Airport）舉行歡迎儀式，迎接首個中國旅行團抵泰，泰國國家旅遊局局長育他沙（Yuthasak Supasorn）等人出席，並為遊客送上禮物。



時隔3年，中國出境團隊遊試點恢復。《澎湃新聞》介紹，該旅行團是在首批20個目的地國家中率先抵達的第一個旅遊團，將展開為期6天的曼谷芭提雅沙美島浪漫之旅。

泰國曼谷廊曼機場舉辦歡迎儀式，迎接首個中國旅行團抵泰。泰國國家旅遊局局長育他沙、中國駐泰國大使館代辦楊欣、聯合國國際民航組織亞太辦事處主任馬濤、廊曼國際機場局長卡蘭等出席歡迎儀式，並向遊客贈送禮物。

除了從廣州出發，春秋旅行社組織的出境游旅遊團隊還從上海、昆明等多個城市啟程，奔赴泰國普吉、老撾萬象等地。

春秋航空東南亞地區總經理余佳麗表示，春秋航空已恢復24條國際地區航線，其中東南亞航線16條。春節以來，國際地區航班的客座率平均高達90%以上，不少航班客座率達到100%。

中國出境團隊遊試點恢復後，春秋航空接到不少旅行社來電諮詢包機、包座業務，尤其南昌和揭陽飛泰國曼谷的國際航班，座位預定十分緊俏。同時，赴馬來西亞、新加坡、柬埔寨等旅遊目的地的航班需求也十分火熱，每天接待的團隊遊客正在穩步增長。

旅遊業是泰國支柱產業之一，2019年來自外國遊客的收入佔泰國GDP的12%，在當年入境泰國3980萬人次的外國遊客中，中國遊客近1100萬人次，成為泰國旅遊市場最大客源。

泰國國家旅遊局局長育他薩表示，2023年是泰國旅遊年，政府將推動旅遊相關收入達到2019年的80%、即實現2.4萬億泰銖的目標，以及遊客人數達2500萬人，其中中國遊客是重要的客源，預期目標為500萬人次。

今年1月，入境泰國的國外遊客接近200萬人次，其中來自中國的遊客增長近3倍。隨着中國不斷優化調整防疫措施，有序恢復中國公民出境旅遊，中國遊客回歸將使泰國旅遊業迎來新機遇。泰國旅遊業將加快復甦，而旅遊業和居民消費的持續恢復將支撐泰國經濟增長。

為助力經濟復甦，泰國制定全面發展旅遊業的長期政策。1月3日，泰國內閣通過2023至2027年度國家旅遊發展戰略5年總體規劃方案，5年後外國遊客赴泰旅遊人數和收入將雙雙翻番，分別達到8000萬人次和5萬億泰銖。