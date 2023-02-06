內地恢復出境團隊遊　首團凌晨廣州飛阿聯酋　遊客年齡最長80歲

2月6日，中國試點恢復出境團隊遊「機+酒」服務。內地首批出境旅行團今日凌晨左右，從廣州白雲機場出發前往阿聯酋，搭載約50名遊客。上午10時左右，上海首個出境旅遊團從浦東國際機場出發前往泰國布吉島，搭載24名遊客。



2月6日，廣州白雲機場，約50名遊客乘坐EK363航班，於凌晨0點15分起飛，前往阿聯酋，成為內地重啟出境遊後的首個出境旅行團。其中，包括廣之旅「埃及10天」和「阿聯酋迪拜、阿布扎比6天」2個團隊共約50名遊客。

據悉，首發團遊客中，年齡最小為24歲，最大為80歲。旅行社方面表示，由於學生及在職人士基本返校返崗，首團人群以時間較為充裕的退休人士為主，約佔出遊人群的8成。

阿聯酋航空中國區總經理李旬表示，非常高興重啟期待已久的出境游團體業務，阿聯酋航空將繼續推動客運服務在內地市場的穩步重啟，以迪拜為樞紐，為乘客提供前往全球130多個客運目的地的便捷航線網絡。

2月6日上午，上海首個出境旅遊團也準備從浦東國際機場出發，搭乘10：40起飛的春秋航空9C8521航班。24名遊客將前往泰國布吉島，重啟久違的出境旅遊。

金牌導遊師文是本次春秋出境游首發團的領隊，有著豐富的布吉島帶團經驗。他對《澎湃新聞》表示：「這也是我時隔三年第一次出境。三年了，我終於再度踏上遠方的旅途。」他同時帶上了抗原試劑，以保障遊客的健康監測。

出發現場，春秋旅遊聯合泰國國家旅遊局上海辦事處舉行了「出境旅遊首發團泰國布吉島歡迎儀式」，遊客們收到表示歡迎的鮮花，現場還準備了可供拍照打卡的KT板和歡迎橫幅，供遊客們合影記錄。

據悉，本次內地試點恢復出境團隊遊，目的地名單包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。