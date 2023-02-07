土耳其地震殺傷力為何這麼大？英美專家談「2大關鍵原因」

土耳其2月6日凌晨4時17分（香港時間早上9時17分）發生7.8級強震，9小時後發生6.7級地震以及多次超過4.8的餘震，大量房屋倒塌，土敘兩地死傷眾多。為何今次地震破壞力這麼強，有專家稱「地震發生的位置」以及「建築耐受度」是兩大關鍵。



英國地質調查局（British Geological Survey）的地震學家塞古（Margarita Segou）稱這次地震發生在陸上，威力強大。她說，通常非常強的地震都是發生在水下。

美國地質調查所（USGS）結構工程師賈伊斯瓦爾（Kishor Jaiswal）則稱，受影響的地區也是脆弱建築物的所在地。

他補充稱，伊斯坦堡（Istanbul）等城市的新型建築在設計時有慮及符合現代地震標準，但土耳其南部地區仍有許多老舊高層建築。

有研究員稱，敘利亞急速進行建設，加上連年戰爭，仍導致很多建築物處於脆弱的狀態。

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土耳其稱地震後有數千建築物倒塌，賈伊斯瓦爾提到其中包括大量的「鬆餅式倒塌」（Pancake Collapses）——建築物的上層直接倒塌、瓦礫墜到下層，這代表「建築物無法吸收震動」。

土耳其地震：圖為2023年2月6日，土耳其卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）一名女子站在已倒塌的建築物外。（Reuters）

土耳其6月2日的強烈地震，第一次地震發生在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）當地時間6日早上4時17分（香港時間早上9時17分），為7.8級；9小時後，第二次地震發生在卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）埃爾比斯坦市（Elbistan），為6.7級。此間該國多次發生4.8級以上的地震。

兩次強震發生在，土耳其再在6日當地時間下午3時21分（香港時間晚上8時2分）6級地震，震源深度10公里。

土耳其位於地震多發帶。2011年，土耳其東部凡省發生7.2級地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部愛琴海海域發生6.6級地震，造成116人死亡。