ChatGPT｜爆紅行政總裁奧爾特曼8歲寫程式　30歲與馬斯克創辦企業

人工智能聊天機械人程式ChatGPT突然在全球流行起來，它由美國人工智能研究實驗室OpenAI開發，公司行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）也因而成為風雲人物。他履歷極為亮眼，8歲學會寫程式，年僅30歲就與美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）一起創辦企業。



奧爾特曼1985年4月22日在美國芝加哥出生，天資聰穎的他8歲時就已學會寫電腦程式。他長大後考入史丹福大學（Stanford University）修讀電腦科學，但他在就讀2年後與兩名同學一起輟學，並一起開發手機應用程式Loopt。它讓用戶能與朋友分享自己的位置。

美國創業投資公司Y Combinator創辦人格雷厄姆（Paul Graham）賞識奧爾特曼，他在2014年選擇讓奧爾特曼接任Y Combinator總裁一職。

在2015年，奧爾特曼以29歲之齡，入選美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）的30位30歲以下創業投資家排行榜。

與馬斯克創辦OpenAI

奧爾特曼在2015年與馬斯克合力創辦非牟利人工智能公司OpenAI，公司的目標是確保人工智能不會消滅人類。奧爾特曼2019年5月成為OpenAI行政總裁，而OpenAI也由非牟利人工智能公司，變成牟利企業，但公司設有獲利上限。

OpenAI後來開發並發布ChatGPT，它在網上爆紅。