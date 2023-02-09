土耳其捐款｜倖存者睡貨櫃無電無煤 救助兒童會憂災民嚴寒中露宿
土耳其及敍利亞星期一毀滅性的地震，嚴寒氣温、道路及機場被毀令救援困難。救助兒童會表示，數千名兒童及家庭極度需要援助。至今已逾15,000人於土耳其南部及敍利亞西北部死亡，數千人受傷，數字現不斷上升。
土耳其東南部鄰近敘利亞邊境的地區加濟安泰普（Gaziantep）於2月6日發生7.8級強烈地震，當時很多人正在睡覺。地震後，不少人被困瓦礫中。
救助兒童會全面展開人道救援，幫助受災地區的人民。因生還者極度需要援助，包括庇護所、毛氈、食物及醫療用品。根據世界衞生組織，約2,300萬人，包括140萬名兒童受地震影響。
根據最新數字，土耳其10個城巿約5,775幢建築物倒塌，災難觸發很多突發事件，如暖氣、電力、援助、清潔食水及通訊服務受阻，兒童因而受到驚嚇。
41歲的Mustafa（化名）身在加濟安泰普，他說: 「我被電視跌落地的聲响驚醒，立即帶同5個兒童及家人離開大廈。我們現在和超過20名有需要助的兒童及家庭居於預製的貨櫃內，沒有煤氣、電力及基本用品供應。我們很難過，我表親的兒子很害怕在封閉的地方，只好睡在車上。」
敍利亞經歷12年衝突，救助兒童會特別關注流離失所及居於敍利亞西北部營地的人，敍利亞西北部有近300萬人流離失所，180萬人居於受地震影響的營地。在敍利亞西北部，救助兒童會跟我們的夥伴機構合作無間，評估損毀的規模，了解情況後將為亟待救援的兒童提供協助。
敍利亞救助兒童會倡議媒體及傳訊總監Kathryn Achilles表示: 「敍利亞現在極度寒冷，我們非常關注當地災民，包括兒童，他們可能仍被困瓦礫中。許多生還者無家可歸，只能想盡辦法棲身，包括睡在車上。我們特別擔心兒童在嚴寒的氣温下睡在戶外。」
「破壞的規模之大是影響居於受災地區的每個人，包括救助兒童會當地的合作夥伴及其家人。當擔任人道救援工作的人都受到影響，受災地區要取得更多幫助就更具挑戰。土耳其及敍利亞的道路損毀，向受災地區提供幫助就非常困難。國際社會需要竭盡所能支援當地進行人道救援的人。」
救助兒童會在土耳其正評估需要，並成立救援小組，跟政府及主要持份者合作，支援國家的地區危急需要。救助兒童會在地的救援隊伍計劃為受災居民提供冬天用品及緊急包，如毛氈及冬天衣物等抵禦嚴寒天氣。
關於香港救助兒童會
救助兒童會相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，我們竭盡所能——在平日及危難時刻——讓兒童可享應有的權利，使他們健康成長，獲享學習機會並受到保護。救助兒童會全球運動由30個成員組織組成，在約120個國家開展救援項目，於2009年成立的香港救助兒童會為成員組織之一。憑藉100多年的經驗與專業，我們是世界上首間及領先的獨立兒童組織——致力改變生命和我們共享的未來。如欲了解更多，瀏覽我們的網站，或追蹤我們的Facebook、Instagram、LinkedIn及YouTube。
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