土耳其地震｜聲稱抗震防震　為何建築物仍然不堪一擊？

土耳其大地震造成嚴重破壞，南部重災區多懂建築物被毀，多人被埋。隨着時間過去死亡人數持續上升，也讓人質疑過去聲稱抗震防震的建築物，為何一震即倒塌。



在網上流傳着一個影片，一幢剛完成不久的豪華公寓，在地震後不久下層折斷全幢倒塌，畫面震撼。公寓為於馬拉提亞（Malatya），在2022年建成，當時廣告聲稱建築物按最新的防震法規建成，採用的都材料和工藝都是「一流的質量」。

在港口城市伊斯肯德倫，一幢2019年建成的公寓同樣在地震中嚴重損毀，整幢高樓被拉扯下來一邊完全倒塌。在當年項目發售時，建築商還宣傳他們的建築質量如何上乘。

儘管7.8級的地震巨大，但有專家指出，若有良好的防震結構，理論上建築物不應如此輕易倒下。倫敦大學學院（University College London），應急計劃和管理教授亞歷山大（David Alexander）表示，在大多數地方，搖晃的程度都較最大地震強度低，可以得出結論：這些倒塌的建築物，幾乎都沒有達到合理的防震規範。

土耳其位處地震帶，在1999年西北部伊茲密特發生強烈地震，造成1.7萬人死亡後，政府通過法案收緊建築物條例。新法規要求建築物使用高質量混凝土，加以鋼筋鞏固，柱子和梁柱也要求正確分佈以吸收地震帶來的影響。但是，執行情況並不理想。

圖為2月7日，土耳其哈塔伊省，一幢建築物被震塌搖搖欲墜。（Reuters）

除了偷工減料違規的外，政府定期會提供建築寬免，讓那些沒有安全證書的建築，以支付特定費用豁免防震要求。這種措施自1960年代已一直執行，對上一次是2018年。據土耳其工程和建築師商會聯盟計算，這次地震受影響嚴重的南部地區，就有7.5萬幢建築物獲豁免。

這有如法律上容許未達防震要求的建築物出現，有專家曾警告，如此的措施會讓建築物面對真正的地震時不堪一擊。