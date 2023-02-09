土耳其地震｜救援隊一次過救16位嬰兒　全皆無恙　搭總統專機送院

土耳其2月6日遭到強烈地震襲擊、至今已造成超過1萬人死亡，不過滿目瘡痍的災區仍不時傳出振奮人心的消息，救援部隊在卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）地區的瓦礫下救出16名嬰兒，更直接以總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的專機送往醫院治療。



《每日郵報》報道，地震發生時其中14名嬰兒身處卡赫拉曼馬拉什的醫院，當局目前仍無法聯繫其家人，另外2名嬰兒則是從地震造成的廢墟中救出，其身份也尚未確定。值得慶幸的是這些嬰兒都沒有受到傷害，目前會先交由家庭和社會服務部照顧。

曝光的照片中可以見到這16名嬰兒在寒冷的天氣中裹着毯子、縮在救援人員的懷中熟睡。

此外，這16名嬰兒搭上土耳其總統埃爾多安的專機前往首都安卡拉（Ankara）的埃特里克市立醫院（Etlik）進行治療。據悉，埃爾多安的總統專機自地震發生後便處於待命狀態，隨時能投入與地震有關的救災行動，包括運送醫療團隊、提供援助，還被用來將重傷者運送到安卡拉接受治療。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】