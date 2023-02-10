人工智能聊天程式ChatGPT在全球流行起來，它不單會與用戶對話，還可以成為生活中的好幫手，據最新一項有趣的國際調查顯示，26%受訪者擬讓ChatGPT代筆寫情書，意味今年情人節可能充斥「AI情信」。此程式功能固然遠不止於此，在日常生活還可助你寫求職信、制訂減肥餐單等，以下會列舉7個例子。



ChatGPT目前僅限部分國家及地區用戶註冊，惟未支援香港地區，也不能使用香港區電話號碼作驗證。這個由OpenAI公司開發的程式，推出2個月後就累積逾1億個用戶，成為網絡熱話。

這個程式有哪些實際用途？科企McAfee在1月27日至2月1日期間訪問了9個國家或地區的逾5000名成年人，包括美國、英國、印度、日本等，結果發現總體有26%受訪者稱有意在今年情人節讓ChatGPT代筆寫情書，其中此比例在印度高達62%，為各區之冠。

調查又顯示，69%的受訪者無法分辨「AI情書」與人工寫的情書。

ChatGPT示範圖（ChatGPT）

ChatGPT確功能強大，例如有測試者鍵入「我喜歡一個女孩，她喜歡化妝、跳舞，請幫我寫一封情信。」

程式便會自動生成信件，內容包括「我想告訴你，我喜歡你……看着你化美麗的妝容，跳着動人的舞蹈，我不禁想到，你是一個充滿生機和激情的人。你的興致勃勃，使我感到生活充滿了希望和光明。」等字句。

ChatGPT的功能當然不止於此，根據網站Glassdoor在1月發布的調查，在約4,500名在職受訪者中，近30%的人稱已在工作時開始使用ChatGPT或其他AI程式。

以下是在日常生活中可應用的7個例子：

1. 協助寫公司書信、求職信

ChatGPT懂得寫情信，自然也曉得寫其他信件，不少人開始用它來寫商業書信、給親友的信，甚至是求職信。

Chatgpt示範寫一封向鄰居介紹自己的字條（Chatgpt網站）

2. 寫職場自我評估報告

《華盛頓郵報》報道，寫職場的自我評估報告（Self-assessment reports）也是ChatGPT的功能之一，只要向ChatGPT提供關鍵數據點，如過去一年的成就，程式便可以寫成報告，還出現「熱烈的評價」。

3. 今晚食乜餸、減肥餐單

用戶可以要求ChatGPT協助制訂餐單，例如說明「請為我安排為4人（2名大人、2名小童）在一週的晚餐餐單」，程式便會介紹周一至周日可以吃什麼，然後用戶還可以要求制訂減肥餐單，又或要求程式詳細說明其中一餐所需的材料、醬料等。

4. 寫社交帖文

Forbes便曾報道，若鍵入「寫一篇關於Elon Musk的Twitter帖子」，ChatGPT便會幫你寫道「剛剛看到 @elonmusk 的最新推文，我對他的天資感到敬佩。他對創新和突破界限的熱情真是鼓舞人心。 繼續精彩下去吧，Elon！ #elonmusk #innovation #spacex #tesla」

5. 幫教師做課程規劃

新西蘭奧塔戈商學院院長教授高爾德（Robin Gauld）便曾在傳媒稱，他叫ChatGPT幫他制訂一份12週的課程大綱與講座列表，過去他做這項工作需數小時，但ChatGPT在3秒便給了他答案，他還稱結果「相當出色」。

6. 寫程式及除錯

ChatGPT對寫程式的人同樣非常有幫助，除了可以寫程式，又能協助用戶在寫程式時改錯，協助找出錯處及更正，甚至可以「翻譯」程式，例如把用JavaScript寫成的程式轉為用Python電腦語言。

7. 寫劇本

ChatGPT可以寫故事、寫劇本，例如想製作有關銀行貸款率的資訊短片，它可以為用戶寫出一大堆的旁白內容，使它成為不少YouTuber的好工具。