大地震致數十萬災民無家可歸　宣明會憂敘利亞兒童更易被虐待剝削

世界宣明會指出，不少敘利亞兒童無家可歸，也無法上學，更容易被剝削和虐待。



世界宣明會敘利亞救援行動總監 Johan Mooij 表示：「根據宣明會以往的救援經驗，敘利亞的受災兒童現時極度脆弱。在災難發生的初期，為受災的人提供緊急救援是首要工作，可能難以迅速設立保護兒童的機制。宣明會作為以兒童為本的組織，兒童的安全和保護是我們最關注的事項，也是今次救援行動的重點。」

▼2月6日發生大地震重創土耳其與敘利亞▼

「敘利亞北部的情況尤其值得關注，兒童正面對巨大的被虐待風險，該地區位處衝突地帶，加上日益嚴重的貧困問題，現時再受地震摧殘，為兒童帶來難以想像的困難和痛苦。」

宣明會現正評估敘利亞和土耳其的災情及需要，開展救援工作，並開始向避難中心派發燃料及保暖物資，在氣溫降至零度以下的情況，幫助留在避難中心的災民保暖，以免他們遇到其他危險。

土耳其敘利亞大地震：圖為2023年2月7日一名在瓦礫堆下獲救的敘利亞兒童（Reuters）

Johan Mooij續指：「敘利亞北部的人道需求本已非常嚴峻，今次災難性的地震令當地持續的危機雪上加霜。我們呼籲國際社會優先關注當地的災民，向他們提供協助。」

宣明會促請各方確保敘利亞北部受災最嚴重的地區可迅速獲得人道救援，不受阻礙，令災民可以盡早得到援助，同時呼籲敘利亞危機的所有捐助者和持分者緊急調動資源，迅速回應災後最迫切的人道及衛生需求，並在中長期協助當地重建。