氣球風波︱美國將六家中國企業列入貿易黑名單

美國早前擊落中國氣球事件,華府2月10日將六家中國企業列入貿易黑名單,指它們協助中國解放軍發展包括氣球、飛船及相關部件在內的太空計劃。



美國CNBC及路透社報道,被制裁的六家中國企業分別是:

— 北京南江空天科技股份有限公司(Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., Ltd)

— 中國電子科技集團公司第四十八研究所(China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute)

— 東莞凌空遙感科技有限公司(Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Ltd)

— Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd

— 廣州天海翔航空科技有限公司(Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co., Ltd)

— Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Ltd.

根據規定,企業被列入俗稱實體清單後,美國企業將禁止向對方供應產品,但在特定情況下可以獲得豁免。商務部副部長格雷夫斯(Don Graves)表示,當局不會猶疑使用實體清單及其他管制和執法工具,以保障美國國家安全及主權。

目前中國駐華盛頓大使館及該六家企業暫未回應事件。

事件源於一個中國氣球早前飛入美國領空,北京方面指它是用於氣象研究,並批評華府將它擊落是反應過度。不過美國官員則認為該氣球裝有天線及感應器,可用於監視及通訊方面,當局目前仍打撈及分析氣球殘骸。

受到事件影響,美國國務卿布林肯取消訪問中國的行程,令近年持續緊張的美中關係增添不明朗因素。