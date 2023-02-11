李克強晤洪森：望中柬繼續在涉及核心利益問題相互支持

新華社2月10日稱，中國國務院總理李克強2月10日下午在人民大會堂同來華進行正式訪問的柬埔寨首相洪森舉行會談。



李克強歡迎洪森在中國農曆新年伊始正式訪華。李克強表示，中柬建交65年來，兩國關係在相互尊重、平等相待基礎上日益深化，互利合作成果豐碩。中方高度重視發展中柬關係。習近平主席同你友好會見，一致同意更好構建中柬命運共同體。中方支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路，願繼續向柬方提供力所能及的幫助，實現互利共贏。希望雙方以建交65周年為契機，加強戰略溝通，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，深化各領域務實合作，密切人文交流，譜寫中柬關係新篇章，更好造福兩國人民。

李克強指出，中柬合作優勢互補。希望雙方用好中柬自貿協定和區域全面經濟夥伴關係協定生效帶來的紅利，加強產業鏈合作，推動貿易、投資等領域合作提質升級。中方願加快柬優質農產品輸華程序，推動更多柬農產品直接輸華。發揮好中柬產能與投資等合作機製作用，提升基礎設施建設合作水平。中方在推進自身能源轉型升級的同時，願為柬埔寨發展綠色經濟、實現節能減排提供助力。中方已優先恢復和增加中國往返柬埔寨客運直航航班。希望雙方擴大旅遊、文化遺產保護等交流與合作，加強執法安全合作，共同辦好「中柬友好年」系列活動，更好促進兩國民心相通。

李克強表示，中國同東盟是命運與共、休戚相關的全面戰略夥伴，始終視東盟為周邊外交優先方向，堅定支持東盟團結自強和在地區合作中的中心地位，支持東盟在國際和地區事務中發揮更大作用。中方讚賞柬埔寨去年擔任東盟輪值主席國期間，為促進中國－東盟關係發展發揮的積極建設性作用，願同東盟國家一道，推動中國－東盟全面戰略夥伴關係取得新發展，維護地區穩定和世界和平。

洪森表示，柬中友誼牢不可破，兩國互利合作不斷深化。柬方堅定奉行一個中國政策，願以柬中建交65周年為契機，同中方高質量推進政治、產能、農業、能源、金融、執法安全、人文等多領域合作，攜手更好構建柬中命運共同體。歡迎更多中國遊客赴柬旅遊。感謝中方為柬擔任東盟輪值主席國提供支持，願同中方一道，深化東盟與中國合作，促進地區互聯互通，維護地區和平與發展。

隨後，李克強和洪森共同宣佈啟動「中柬友好年」，並見證了外交、經貿、發展合作、基礎設施、文化遺產保護等多項雙邊合作文件的簽署。

會談前，李克強在人民大會堂北大廳為洪森舉行歡迎儀式。會談後，李克強為洪森舉行歡迎宴會。

王毅、何立峰等參加上述活動。

當日下午，洪森前往天安門廣場向人民英雄紀念碑敬獻花圈。