洪森訪華晤習近平　中柬發表聯合聲明

新華社2月11日刊發中華人民共和國和柬埔寨王國關於構建新時代中柬命運共同體的聯合聲明全文：



柬埔寨王國首相洪森親王於2023年2月9日至11日應邀對中華人民共和國進行正式訪問。

訪問期間，習近平主席親切會見洪森首相，就構建新時代中柬命運共同體及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，為中柬關係未來發展指明了方向。李克強總理同洪森首相舉行會談，全國人大常委會委員長栗戰書同洪森首相舉行會見。雙方高度評價中柬牢不可破的「鐵桿」友誼。中柬建交65年來，由兩國老一輩領導人精心培育的中柬傳統友誼歷久彌堅，成為新型國際關係的典範。面對當今世界之變、時代之變、歷史之變，中柬關係的戰略意義更加突顯。無論國際風雲如何變幻，中柬雙方將堅定不移地深化親密無間的「鐵桿」友誼，堅定不移地開展互利共贏的務實合作，堅定不移地推動構建人類命運共同體。雙方宣布啟動「中柬友好年」系列慶祝活動，將以2023年中柬建交65周年和「中柬友好年」為契機，構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體，讓中柬「鐵桿」友誼這一兩國人民共同的寶貴財富代代相傳。

一、柬方再次熱烈祝賀中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功，熱烈祝賀習近平同志當選中國共產黨第二十屆中央委員會總書記，高度評價新時代十年中國取得的偉大成就，認為中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇，也為解決人類面臨的共同問題提供了中國智慧、中國方案、中國力量。柬方堅信在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，中國將全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，為人類和平與發展崇高事業作出新的更大貢獻。

二、中方高度評價柬埔寨政府在維護國家穩定、促進經濟發展、提升柬國際影響力等方面取得的顯著成就。相信在西哈莫尼國王庇佑下，在以洪森首相為首的柬政府領導下，柬埔寨國家建設將取得新的成就，柬埔寨人民的生活將更加美好，柬埔寨將為維護地區和世界的和平與繁榮發揮更大的積極作用。

三、雙方強調，在涉及彼此核心利益問題上相互支持是中柬命運共同體的核心要義。中方重申堅定支持柬埔寨人民自主選擇符合本國國情的發展道路，堅定支持柬埔寨維護國家獨立、主權、安全和發展利益，堅定支持柬埔寨平穩推進重大國內政治議程，堅決反對外部勢力干涉柬埔寨內政。

柬方重申恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部份；強調台灣問題是中國內政，任何外部勢力無權干涉。柬方反對任何利用台灣問題干涉中國內政、圍堵遏制中國的圖謀，反對任何形式的「台獨」分裂活動，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力，絕不同台灣發展任何形式的官方關係。

雙方一致認為，涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題。柬方堅決反對借涉疆問題干涉中國內政。

雙方一致認為，必須從本國實際出發，探索符合人民需求的人權發展道路，堅決反對將人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，堅決反對任何國家濫用民主價值，藉口維護民主、人權干涉主權國家內政，挑動世界分裂對抗，將自身意志強加於他國。

四、雙方同意繼續通過雙邊互訪、視頻通話、互致信函等多種形式，加強兩國高層交往，及時就中柬關係重大問題及國際地區形勢深入交換意見，加強戰略溝通，深化政治互信，牢牢把握中柬關係前進方向。

圖為2023年2月10日，國務院總理李克強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的柬埔寨首相洪森舉行會談。這是會談前，李克強在人民大會堂北大廳為洪森舉行歡迎儀式。（新華社）

五、雙方同意從政治、產能、農業、能源、安全和人文六大領域入手，打造中柬「鑽石六邊」合作架構：

——雙方同意發揮好兩國政府間協調委員會作用，盡快商簽新的構建中柬命運共同體行動計劃，統籌推進各領域務實合作。進一步密切政黨多領域、各層級交往合作，深化治黨治國經驗交流和幹部培訓合作，加強兩黨紀檢、組織、宣傳等對口部門合作和兩黨青年幹部友好交流。不斷深化兩國議會、政治協商組織和參議院等多渠道交往。落實好兩國外交部關於為推進新時代中柬命運共同體建設深化合作的協議，維護雙方共同利益。

——雙方同意深化中國「一帶一路」倡議同柬埔寨「四角戰略」對接合作，共同保障合作項目及企業人員安全，發揮好中柬產能與投資合作機製作用，着眼柬建成西哈努克省多功能經濟示範區願景，探討打造「工業發展走廊」。依託西哈努克港經濟特區和金邊－西港高速公路等項目，吸引更多有實力的中國企業加大對柬投資，探討推進配套交通設施、電力光纜、倉儲物流等合作，優化中柬產能合作佈局。

中方支持柬開展鐵路規劃、設計、可行性研究等前期工作並推動項目建設，支持柬鐵路沿線民生建設。雙方期待早日實現柬境內鐵路同中老泰鐵路對接。

雙方同意落實好《關於中柬發展合作規劃（2023－2025）的諒解備忘錄》，推進公路、水庫、污水處理、海底光纜等基礎設施建設，實施好柬鄉村道路、供水、學校、醫療等項目，支持柬方改善民生。柬方感謝中方為柬實施相關經濟和技術與人力資源發展項目提供多種形式的金融支持。

——雙方同意探討打造以柬西北部和洞里薩湖區為中心的「魚米走廊」，發展臨湖現代化生態農業。加快推進柬現代農業發展規劃編制工作，探討開展數字農業合作，支持柬水產養殖、熱帶種植等優勢產業提質升級。加強海關檢驗檢疫合作，積極推動柬優質農產品輸華准入，持續推進「單一窗口」互聯互通，促進雙邊貿易發展。用好《區域全面經濟夥伴關係協定》和中柬自貿協定，推進中國-東盟自貿區3.0版談判，藉助雙邊電商合作機制和中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國東盟博覽會等平台，提升柬農產品等商品在華競爭力和知名度，推動雙邊貿易再創新高。鼓勵兩國有關地方發揮各自優勢，加強農業、經貿等務實合作。

——雙方同意加大水電、光伏等清潔能源合作，探討綠色環保、穩定可靠的能源合作方案。持續推進中柬應對氣候變化南南合作西哈努克省低碳示範區建設，進一步深化生態環境領域合作，開展政策對話、聯合研究、能力建設等合作，加強生態環保理念、戰略、法規標準研討交流，開展對柬生態環保管理人才培訓。

——雙方同意加強兩軍各層級交往，充分發揮兩軍合作機制作用，加強軍兵種交流和聯演聯訓，深化人員培訓和後勤裝備等領域交流合作，密切雙方多邊安全事務協調配合。

雙方同意加強兩國執法官員情報交換與分享合作，深化打擊跨境犯罪，反恐，防範「顏色革命」，禁毒，打擊電訊網絡詐騙、非法跨境賭博、拐賣人口等領域合作，加強執法能力建設等方面合作。持續加強中柬執法合作協調辦公室建設，支持其在兩國執法合作中發揮好統籌協調作用。

——柬方高度評價中國因時因勢優化調整疫情防控政策，認為這為中外人員安全健康有序往來創造了更好條件，為全球經濟發展帶來了更多利好。中方宣布將柬埔寨作為首批試點恢復中國公民出境團隊遊的國家之一，願優先恢復和增加中國往返柬埔寨客運直航航班。柬方重申熱烈歡迎中國遊客到訪，將為中國遊客提供優質服務和安全保障。雙方同意鼓勵兩國文化和旅遊企業開展合作，共同開發旅遊線路、打造文化和旅遊產品，加強在文化和旅遊人才培訓方面的合作。

雙方同意在平等公正互惠基礎上落實好中柬科技創新合作協定，辦好兩國政府間科技創新合作聯合委員會會議，推進技術轉移和科技人文交流等合作。

雙方同意開展教育政策對話，支持柬優秀青年來華學習深造，支持柬開展中文教學，推動在柬新建孔子學院，加強兩國職業教育領域合作，探討推進教育數碼化轉型合作。

雙方同意推進柬王宮遺址保護修復項目，開展柏威夏寺及其他文化遺產的保護修複合作。雙方協同開展亞洲文化遺產保護行動，探討建立中柬文化遺產聯合工作組，推動文化遺產全領域合作。雙方同意依託亞洲文化理事會等平台，增進相互理解、尊重互信、互利合作，推動亞洲文明互融互通和地區和平、繁榮、團結、和睦。

中方支持柬方辦好2023年東南亞運動會，願在柬運動員培訓等方面繼續提供幫助。柬方將積極派團參加中國成都大運會和杭州亞運會。

雙方同意深化傳統醫學等衛生領域交流合作，推進中柬中醫藥中心建設。雙方積極支持兩國各種形式的民間交往，推動兩國民間組織開展文明交流互鑒和民生項目合作，切實增進民心相通。

2023年2月10日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見柬埔寨首相洪森。（新華社）

六、雙方認同和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，願維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義，反對搞針對特定國家的陣營化和排他性小圈子。雙方將致力於構建新型國際關係，深化拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，攜手推動構建人類命運共同體。

雙方同意堅持真正的多邊主義，堅定支持以規則為基礎、以世貿組織為核心、開放、透明、包容、非歧視的多邊貿易體制；願共同推動世貿組織在全球經濟治理中更好發揮作用。中方歡迎柬埔寨加入「全球發展倡議之友小組」，柬方願在雙、多邊層面就落實全球發展倡議加強合作，共同落實聯合國2030年可持續發展議程。柬方支持中方提出的全球安全倡議，願同中方一道努力開展全球安全治理，實現共同、綜合、合作、可持續安全。

中方祝賀柬埔寨2022年在「東盟行動：共同應對挑戰」主題下成功擔任東盟輪值主席國，讚賞柬方為實現地區和更大範圍的長治久安和發展繁榮發揮的積極作用。雙方重申踐行開放的區域主義，攜手共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」，深化中國東盟全面戰略夥伴關係。同意加強瀾滄江－湄公河合作，推動建設更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

七、雙方認為，在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢總體保持穩定，呼籲有關各方繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，深化海上合作，在協商一致基礎上早日達成實質、有效的「南海行為準則」，將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海，任何利用南海問題破壞地區和平與互信的圖謀註定無法得逞。

八、雙方對洪森首相訪華取得的成果表示滿意。洪森首相對中國領導人和中國人民給予的熱情友好接待表示衷心感謝，邀請習近平主席和中國其他領導人訪柬。

訪問期間，雙方舉辦中柬經貿投資旅遊論壇，簽署多份合作文件，涵蓋外交、經貿、發展合作、農產品輸華、基礎設施、媒體、文化遺產保護等領域。

2023年2月11日於北京