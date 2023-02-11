2個月內3韓國遊客赴日本溫泉「熱休克」死亡　專家教注意事項

從2022年12月至2023年1月的兩個月間，日本發生3宗韓國高齡遊客浸溫泉時出現熱休克，最終不幸身亡的事件，引發韓國國內注意。有日本專家提醒浸溫泉的注意事項，包括建議入水前可先用溫水淋浴兩三分鐘、應避免單獨浸溫泉等。



據《韓民族日報》2月6日指，在這3宗事件中，有1宗發生於2022年12月，在九州別府，另外2宗發生於2023年1月，分別在九州別府和北海道札幌。

3名韓國遊客均為高齡人士，其中1宗發生在1月20日農曆新年期間，76歲李姓長者與51歲兒子一同赴北海道旅行，李爸爸不幸在浸溫泉時因熱休克死亡。報道指出，熱休克是人從冷空間進入溫暖空間時，血壓急劇上升，可能引發腦中風或心肌梗塞症狀。

據李姓兒子稱，父親沒有任何基礎疾病，不抽煙也不喝酒，「從來沒有想過這樣的事情會發生在溫泉裏。」

【同場加映】女子於江西五星級酒店浸溫泉 怒控遭店方「全程直播」當宣傳（點擊放大瀏覽）：

+ 4

韓媒《朝鮮日報》引述東京都市大學教授、溫泉療法專家早坂信哉指，在溫差超逾5度時，便有可能激發熱休克，所以他建議在入水前，可以先用溫水淋浴兩三分鐘。

他又建議在入水前可以先做一些拉伸運動，還要補水，確保有充足的水份，以及出水後應盡快抹乾自己及穿上衣服。

其他建議還包括不應浸溫泉前飲酒、避免獨自浸溫泉等，又或是與高齡長者一起浸溫泉的話，可多跟他們說話，以防他們失去意識。

北海道保健福祉部也在官方網站提供多項建議，例如避免在進食前後浸溫泉、入浴前可先將熱水倒在手腳上以適應溫度，還有一開始浸浴時應是約3至10分鐘，習慣後才變15至20分鐘左右。