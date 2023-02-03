日本驚揭露天溫泉偷拍案　影片網絡販賣　地點遍全國逾萬人受害

日本靜岡縣警方2月1日公布一宗「偷拍集團案」，可能至少1萬人受害，震驚日本社會。



根據調查，至少有16人涉案，當中包括公安情報員、公務員與醫師等，偷拍地點遍及全日本的露天溫泉。

日本媒體報道，偷拍集團的主嫌為50歲齋藤果林，原先因非法持開山鐮刀，違反《槍刀法》被捕，但之後齋藤辯稱是為了「割除阻擋偷拍的樹枝」，警方驚覺有異，於是擴大調查。

結果發現，齋藤從30年前就已開始偷拍，地點超過100個地方，逾超過1萬人受害。

（編按：據《週刊文春》報道，犯案地點不僅有齋藤居住地關東近郊的露天溫泉，也包括在茨城、神奈川、兵庫、岐阜等地的露天溫泉，齋藤甚至曾到北海道拍攝。）

日本溫泉：圖為2023年1月28日有兩隻猴子在長野縣山之內町享受泡溫泉（Getty）

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警方表示，該偷拍集團的成員跨及各個領域，包含公務員、醫師，甚至是公安情報員，其他涉案人員也陸續在上月底遭逮捕。

警方透露，齋藤早已是偷拍慣犯，曾組織「偷拍同好會」、「溫泉旅遊團」，故意引誘女性友人前去泡湯，在女性友人不知情的狀況下偷拍。

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另外也發現，齋藤會趁機下藥性侵並偷拍，最後以「特別企劃」、「睡美人」等代號放至網絡上販售，有許多受害女性發現自己被偷拍的影像而報案。

對此，日本露天溫泉業者也在溫泉區、旅館內安裝防偷窺設備，防止有心人士拍攝。「做好了防範措施，希望大家能安心享受露天浴池。」

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