加拿大溫泉「冰髮大賽」　疫情下只限「本地薑」參加仍激戰連場

最近香港開始了一波波的寒流，許多人這時已經把電暖器、暖爐等家當通通搬出來了。但長年處在冰天雪地的加拿大，卻也有超狂的有趣比賽，能夠好好的苦中作樂一番！

「Hair Freezing Contest」：冰凍髮藝大賽

自 2011 年以來，加拿大的 Takhini Hot Pools 每年都固定會舉辦「冰凍髮藝大賽」（Hair Freezing Contest）。

位於加拿大育空地區的Takhini Hot Pools溫泉酒店有豐富的天然溫泉供給。幾十年來，當地人持續飲用著那裏富含鈣、鎂和鐵的礦泉水，除了它的治療功效之外，還能溫暖身體。但最近幾年，這裡已成為世界上最吸引眼球的比賽場地啦！

先看看今年表現最突出的參加者（點擊放大瀏覽）👇👇👇

由於社交媒體和人們的口耳相傳，這家酒店不斷收到來自世界各地的人們的參賽申請，近年來還有日本和歐洲各地的參賽者長途跋涉來到這裏參加比賽呢。

值得注意的是，規則規定所有頭髮必須被霜凍覆蓋，才能被認為是冷凍的，不考慮半冷凍頭髮。冷凍的頭髮應該是白色。而只要是得獎的人，每人都能獲得750美元的獎勵，和30次的免費泡溫泉資格喔！

主辦單位還公布了詳細的「凍髮步驟」，以讓參賽者們遵循……

點圖看看有趣的官方凍髮教學和更多本年度的精彩參賽「作品」👇👇👇

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雖然最近由於新冠肺炎影響，這個「冰凍髮藝大賽」只剩下當地人參加；但是還是相當熱鬧，主辦單位也是費盡了一番心思才能找出最出色的照片呢。可惜我們香港還沒有這麼冷，不過泡泡熱水浴還是可以的啦！

【同場加映】日本暴雪奇景集：架車搵唔返 屋企被「活埋」 開水喉秒變冰柱（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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