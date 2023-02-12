瓦格納集團：全面拿下烏克蘭東部或需1.5至2年

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2月12日罕見接受博客訪問並指出，俄羅斯倘想全面控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbas），或約需1.5至2年。



普里戈任對那名俄羅斯博客續說，倘俄羅斯要佔領第聶伯河（Dnipro River）以東更多地區，會需時3年。

他稱瓦格納集團在巴赫穆特（Bakhmut）逐漸取得進展，但承認俄軍尚未能夠佔領它。

英國《衛報》11日稱普里戈任這番話是在暗示，俄羅斯準備在烏長期作戰。

他同日稱，成員已拿下名為克拉斯納霍拉（Krasna Hora）的村莊。它位於烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）巴赫穆特的北部邊緣。

普里戈任2014年創立私營軍事公司瓦格納集團，但直到2022年9 月才承認。普里戈任也被稱為「普京的廚師」，他經營一家餐飲公司，處理俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）出席的晚宴。

《衛報》11日引述西方官方估計，瓦格納集團約有5萬人在烏作戰。外界估計其中約有4萬人是從俄監獄招募得來罪犯，他們被派往前線並奉命攻擊敵人，但只接受最少的訓練。但瓦格納集團10日稱不再從監獄招人。