日本開關｜買機票但未知去哪裏？　先來參考日本人今秋旅行目的地

日本10月11日正式開關！已「準備回鄉」的香港人決定去哪裏大肆旅行嗎？但說回來日本也是闊別3年再次全面開放國內旅遊，政府提供「全國旅行支援」推動旅遊業復甦，因此日本人也正摩拳擦掌準備跨省出遊。

若還未決定應該去哪玩的，不如趁這機會看一下，日本人會準備去哪旅遊。



日本10月至11月是秋季，根據日本HIS旅行社的資料顯示，在今年9月至11月，日本國內旅行團目的地預約數排行榜，第一名是沖繩、第二是北海道、第三名是大阪府。

圖為6月29日，東京一條街上。日本即將開關迎接旅客回歸。（Getty）

沖繩是日本的南方小島，氣候和暖，到10月中旬還能享受海水浴。而且和盛夏相比秋天的氣溫較低，更合適戶外旅遊。去北海道則是為了賞楓和泡溫泉，而北海道三文魚正好是味覺之秋的代表。

至於大阪則是為了日本環球影城，同時各種音樂會、體育會及大型展覽等都已經恢復，是參加各類活動的好時機。

順帶一提，日本國內旅客一般會都連同公眾假期出發。在10至11月，日本10月8日至10日；11月3日及23日都是公眾假期，HIS指出9至11月旅行預約數較去年增加了243%，想必在這些假日在各觀光勝地將人山人海。

圖為哈爾移動城堡的主題建築，吉卜力公園將在11月1日開幕。（Studio Ghibli）

除了以上的地方，還有一個值得一提，就是宮崎駿吉卜力的主題公園「GHIBLI PARK」將在11月1日開幕。主體公園為於愛知縣，名古屋市附近的「愛・地球博記念公園」內。

主題公園沒有過山車或機動遊戲，取而代之是能感受吉卜力作品市界的風貌再現，到處都可以讓遊客置身著名作品的情景之中。11月時率先開放的三個展區分別是吉卜力大倉庫（ジブリの大倉庫）、青春之丘、（青春の丘）及龍貓之森」（どんどこ森）。相信這將成為吸引全球吉卜力粉絲，前往日本中部地區的必經地之一。