美國黑人男疑遭暴力執法致死　警無視求饒連連電擊

美國北卡羅來納州1月17日發生懷疑警察暴力執法致死事件，6警員在北卡州首府羅利（Raleigh）截查一名黑人男子時，不顧對方自稱患有心臟有問題，多次使用電槍，最終他失去意識、送院不治。涉事警員正被停職調查。



警方2月9日應法院要求公開片段顯示，6名警員在1月17日凌晨巡邏期間，走近一架停泊車輛，並截查32歲黑人車主威廉斯（Darryl Tyree Williams）。

警方要求搜身後，威廉斯嘗試抵抗，數名警員即將他按倒在地，用電槍將他制服。稍後威廉斯再試逃走不果，警員未理會他指自稱患有心臟病，繼續電擊，威廉斯隨即失去意識。

警方稱他被電擊3次，其中2次電槍有接觸到他身體。

在威廉斯看來已被制伏後，片中有人連連說出：「放輕鬆」，但數秒後那些警員開始擔心疑犯是否已有脈搏。

當警員們將威廉斯的身體反過來後說，他有在呼吸。

警員曾對他施行心肺復蘇法（CPR），但無效。威廉斯被緊急送院，其後不治。

片段顯示，在雙方發生衝突期間，一名警員從威廉斯側袋中尋獲一張藏有白色粉末的鈔票。而據警員備忘錄，威廉斯車上藏有兩支槍（其中一支是失槍）、大麻和疑似受管制物品。

北卡羅來納州政府與羅利警察局正調查事件。