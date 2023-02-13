土耳其地震︱嚴寒缺水憂引發二次人道災難　救助兒童會設庇護所

土耳其及敘利亞地震的死亡人數已超過33,000，並持續上升，找到生還者的希望越來越渺茫。救助兒童會憂引發二次人道災難，無數災民在嚴寒氣溫下缺乏庇護所、食物、食水及衞生用品。

土耳其



土耳其救助兒童會緊急救援隊幫助兒童及其家庭入住多個地點的暫時設施，於哈塔伊派發熱食給暫時棲身於運動場的500名災民。又向災民派發毛氈、床墊及睡袋等禦寒物品，以應付當地嚴寒的天氣。機構又在馬拉蒂亞及安泰普分發嬰兒用品包，內有嬰兒食品、牛奶、奶樽及包裝的嬰兒食品。

土耳其救助兒童會緊急救援隊統籌員Berna Köroğlu 在災區3天，她說:「災民承受很大的痛苦，現正面臨二次人道災難，他們沒有棲身之地、食物及食水。今日我到哈塔伊省的安塔基亞，全鎮被地震摧毀，災民說他們已失去所有，只想離開。災民的生活條件惡劣，他們睡在汽車或臨時庇難所內，沒有洗手間和自來水，災民唯有在戶外如廁。這會導致霍亂、傷寒、痢疾等水源性的疾病，尤其對兒童致命。」

敘利亞



救助兒童會跟當地的合作夥伴合作，為受災的家庭及兒童提供暖氣設備及有床墊、保暖保地板、毛氈的臨時庇護所。同時，也為受災兒童提供衣物及羊毛帽，並提供緊急食物給在場的救災人士。

敘利亞救助兒童會倡議媒體及傳訊總監Kathryn Achilles表示: 「在敘利亞西北部，由失去家人到失去家園、無食物及清潔食水，災難的連鎖反應影響著每個兒童。今日聯合國的物質運抵敘利亞西北部，但只是當地需要的冰山一角，亟待救援的兒童需要更多的援助。」

10歲的Noor（化名）在地震時居於敘利亞的伊德利卜，現棲身暫時庇護所。她說:「當時地下震動，廚房的天花出現裂痕，我們很害怕，所以離開家中，先到寺廟。後來被帶到這裏（暫時庇護所）。我們需要衣物及暖爐，天氣真的很冷。」

救助兒童會在敘利亞西北部合作夥伴的救援人員Anwar（化名）說:「我們希望國際組織及國際社會幫助我們跨過危機及是次災難，用重型機器幫助救出仍在瓦礫中的人，幫助生還者，提供醫療協助。」

救災工作分秒必爭、刻不容緩，救助兒童會呼籲香港市民慷慨解囊，伸出援手，市民可循網上捐款：https://savethechildren.click/0210P_TD_TC

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