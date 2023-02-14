土耳其地震｜排球隊39人客死異鄉　大批民眾出席葬禮悼念

由包括24名兒童在內39人組成的北塞浦路斯排球隊前往土耳其參加比賽期間不幸遭遇強烈地震罹難。北塞浦路斯民眾2月10至13日為遇難者舉行葬禮。



英國天空新聞指，24名遇難兒童的葬禮13日在北塞浦路斯舉行。他們來自北塞浦路斯城市法馬古斯塔（Famagusta）的土耳其馬里夫學院（Turkish Maarif College）排球隊。

土耳其南部靠近敘利亞邊境地區6日發生強烈地震時，這些11至14歲的兒童身處土耳其阿德亞曼市（Adiyaman）的伊西亞斯酒店（Isias Hotel）。地震摧毀酒店並導致他們被困於廢墟之下，但救援人員花了2天才抵達當地。

除這24名兒童外，死者還包括10名家長、4名教師和1名教練。他們的遺體數天後被運回國內。

根據路透社，大批民眾10日、11日接連參加葬禮後，數百人12日出席教練切廷塔什（Osman Cetintas）和球員克勒奇（Havin Kilic）的喪禮。

北塞浦路斯是國家？

地中海國家塞浦路斯（Cyprus）面積為9,251平方公里，其中由土耳其裔塞浦路斯人控制的北部土耳其族區面積是3,355平方公里。

居住於塞浦路斯北部的土耳其裔人在塞浦路斯北部宣布獨立，自稱成立「北塞浦路斯土耳其共和國」，這目前僅獲土耳其承認。