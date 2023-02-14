土敘大地震｜無國界醫生實地評估災區　產科及截肢手術需求大

上星期，土耳其南部和敘利亞西北部發生強烈地震，至今兩國官方死亡人數合共超過3.7萬人。無國界醫生團隊隨即在敘利亞災區展開各項人道救援工作，並正評估兩國受災人士各階段的醫療需要，旨在為他們提供適切支援。



經歷近 12 年戰爭、惡劣經濟狀況、2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情大流行及最近爆發的霍亂等多重影響，敘利亞西北部的醫療系統本已不勝負荷，當地人一直面對嚴峻的人道危機，幾乎完全依賴人道援助，是次地震令當地人的情況更為艱難；另外因為敘利亞局勢關係，外界要在該國西北部提供人道援助也相對困難，救援物資僅能從土敘邊境有限的人道過境點運送至該地區，但地震對道路的破壞勢必影響過境點的運輸，災後首三天更並無物資車隊能通過。

敘利亞脆弱不堪 亟需協助

無國界醫生（香港）行動支援組區域總監韋爾東克（Gert Verdonck）表示，在災後首三天黃金搶救時期，當地團隊專注於支援醫院和醫療設施，協助醫院處理大量湧入的傷者。他指出一般在地震後最常見的醫療情況包括骨折及擠壓綜合症（crush syndrome）等創傷，而產科以及截肢手術的需求也同樣顯著。

組織為敘利亞西北部伊德利卜（Idlib）和阿勒頗（Aleppo）30間醫院和醫療設施，提供緊急醫療物資，並派遣包括外科醫生在內的醫護人員幫忙治理傷者。自２月6日起，無國界醫生已在上述醫療設施接收了數千名傷者。另外，我們在伊德利卜及周邊地區的三個接待中心設立流動診所，為災民提供基本醫療服務。

無國界醫生團隊一名社工和一名後勤人員走訪阿勒頗受災最嚴重的地區之一阿塔里布進行初步 評估,了解地震後的關鍵需求。©MSF

人們恐患PTSD

現時，當地基本資源如食水、電力嚴重短缺、路面情況非常惡劣，加上嚴寒天氣，韋爾東克估計，除即時創傷，還有很多接踵而來的醫療需要。他舉例，缺乏乾淨水源可能會引發霍亂和瘧疾等經水傳播的疾病爆發；面對嚴寒天氣，居於避難所的災民亦容易患上呼吸道疾病，同時亦需關注他們的心理健康狀況：「人們已經患上或有機會患上創傷後遺症（Post-traumatic stress disorder, PTSD），他們不敢走進建築物，包括到醫療設施求醫，因他們害怕再次地震會令大樓倒塌。人們會發惡夢、易醒，小孩行為倒退如尿床等亦是常有的事……愈早開展心理健康治療，愈早踏上復原之路。」

韋爾東克更提到，當地的醫療救援工作挑戰重重，其中包括要檢查他們支援的現存醫療設施，尤其多層建築的結構是否安全。另外由於部分舊有醫療設施已經在地震中倒塌，因此亦需向各地傷病者進行健康推廣，讓他們知道附近有能運作且安全的流動醫療設施。

目前，無國界醫生開始在我們支援的醫療設施啟動心理急救工作，與此同時，組織亦會繼續在當地未受地震影響的醫院，提供常規醫療援助及工作，確保孕婦、長期病患者等最脆弱人群都得到持續照顧。韋爾東克補充，一般而言，無國界醫生會在災難發生的地方進行為期3-4個月的緊急應對工作，然後評估是否有留駐當地作較長期應對的需要。

土耳其Kahramanmaras發生地震後，一個拿著塑料容器的孩子在廢墟中看著。（Reuters）

首支評估小組抵土耳其 隨時準備支援



無國界醫生首支緊急救援團隊於2月8日抵達土耳其，並透過當地團體派發非食物物資，哈塔伊（Hatay）、加濟安泰普（Gaziantep）和迪亞巴克爾（Diyarbakir）是目前最受影響地區。據聯合國難民署，土耳其收容了世界上最大的難民人口，當中包括超過370萬敘利亞人。是次地震亦影響了這批本已極為脆弱的群體，我們與土耳其當局保持密切聯繫，以便在有需要地區提供援助。

你可通過以下網頁，捐款至我們的緊急救援基金：msf.hk/quake_461