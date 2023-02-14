土敘大地震｜無國界醫生實地評估災區 產科及截肢手術需求大
上星期，土耳其南部和敘利亞西北部發生強烈地震，至今兩國官方死亡人數合共超過3.7萬人。無國界醫生團隊隨即在敘利亞災區展開各項人道救援工作，並正評估兩國受災人士各階段的醫療需要，旨在為他們提供適切支援。
經歷近 12 年戰爭、惡劣經濟狀況、2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情大流行及最近爆發的霍亂等多重影響，敘利亞西北部的醫療系統本已不勝負荷，當地人一直面對嚴峻的人道危機，幾乎完全依賴人道援助，是次地震令當地人的情況更為艱難；另外因為敘利亞局勢關係，外界要在該國西北部提供人道援助也相對困難，救援物資僅能從土敘邊境有限的人道過境點運送至該地區，但地震對道路的破壞勢必影響過境點的運輸，災後首三天更並無物資車隊能通過。
敘利亞脆弱不堪 亟需協助
無國界醫生（香港）行動支援組區域總監韋爾東克（Gert Verdonck）表示，在災後首三天黃金搶救時期，當地團隊專注於支援醫院和醫療設施，協助醫院處理大量湧入的傷者。他指出一般在地震後最常見的醫療情況包括骨折及擠壓綜合症（crush syndrome）等創傷，而產科以及截肢手術的需求也同樣顯著。
組織為敘利亞西北部伊德利卜（Idlib）和阿勒頗（Aleppo）30間醫院和醫療設施，提供緊急醫療物資，並派遣包括外科醫生在內的醫護人員幫忙治理傷者。自２月6日起，無國界醫生已在上述醫療設施接收了數千名傷者。另外，我們在伊德利卜及周邊地區的三個接待中心設立流動診所，為災民提供基本醫療服務。
人們恐患PTSD
現時，當地基本資源如食水、電力嚴重短缺、路面情況非常惡劣，加上嚴寒天氣，韋爾東克估計，除即時創傷，還有很多接踵而來的醫療需要。他舉例，缺乏乾淨水源可能會引發霍亂和瘧疾等經水傳播的疾病爆發；面對嚴寒天氣，居於避難所的災民亦容易患上呼吸道疾病，同時亦需關注他們的心理健康狀況：「人們已經患上或有機會患上創傷後遺症（Post-traumatic stress disorder, PTSD），他們不敢走進建築物，包括到醫療設施求醫，因他們害怕再次地震會令大樓倒塌。人們會發惡夢、易醒，小孩行為倒退如尿床等亦是常有的事……愈早開展心理健康治療，愈早踏上復原之路。」
韋爾東克更提到，當地的醫療救援工作挑戰重重，其中包括要檢查他們支援的現存醫療設施，尤其多層建築的結構是否安全。另外由於部分舊有醫療設施已經在地震中倒塌，因此亦需向各地傷病者進行健康推廣，讓他們知道附近有能運作且安全的流動醫療設施。
目前，無國界醫生開始在我們支援的醫療設施啟動心理急救工作，與此同時，組織亦會繼續在當地未受地震影響的醫院，提供常規醫療援助及工作，確保孕婦、長期病患者等最脆弱人群都得到持續照顧。韋爾東克補充，一般而言，無國界醫生會在災難發生的地方進行為期3-4個月的緊急應對工作，然後評估是否有留駐當地作較長期應對的需要。
首支評估小組抵土耳其 隨時準備支援
無國界醫生首支緊急救援團隊於2月8日抵達土耳其，並透過當地團體派發非食物物資，哈塔伊（Hatay）、加濟安泰普（Gaziantep）和迪亞巴克爾（Diyarbakir）是目前最受影響地區。據聯合國難民署，土耳其收容了世界上最大的難民人口，當中包括超過370萬敘利亞人。是次地震亦影響了這批本已極為脆弱的群體，我們與土耳其當局保持密切聯繫，以便在有需要地區提供援助。
你可通過以下網頁，捐款至我們的緊急救援基金：msf.hk/quake_461