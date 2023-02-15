美媒：蘋果輝瑞Benz等跨國企業高管陸續重返中國尋商機

隨着中國重新開放，包括Volkswagen（大眾）、蘋果（Apple）、輝瑞（Pfizer）、平治Mercedes-Benz（又稱奔馳）在內的跨國公司的高層管理人員正陸續重返中國，以尋找重新開放所帶來的商機。



據《華爾街日報》報道，大眾汽車行政總裁奧博穆（Oliver Blume）在1月底至2月初訪問了中國。他也是1月初中國取消大部份防疫限制以來，首批訪華的大型跨國公司高管之一。

報道引述知情人士透露，預計蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）和輝瑞公司行政總裁艾伯樂（Albert Bourla），將在3月訪問中國。Mercedes-Benz集團說，集團董事長康林松也計劃訪問中國。

對一些企業高管來說，實地考察當地業務並與管理人員會面是首要任務，也有一些外企高管希望與當地商業夥伴和政府官員會面。

中國取消嚴格的防控措施後，預計將有數十名外企高管參加未來幾個月在中國舉行的商業會議。

這些跨國企業高管訪華表明，儘管地緣政治緊張局勢加劇，西方企業仍在尋找中國重新開放所帶來的商機。

不過，許多高管也很謹慎，期待美國的對華政策進一步明朗化。中國美商會會長哈特（Michael Hart）說，每個人都在等待觀望，想看看政治風向如何。中美兩國近期因氣球事件而關係緊張。

未來幾個月計劃在中國舉行的一些商業會議，包括中國發展高層論壇，以及在海南舉行的博鰲亞洲論壇，預計也將吸引商界領袖前往。

本文獲《聯合早報》授權轉載

