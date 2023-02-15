美媒：蘋果輝瑞Benz等跨國企業高管陸續重返中國尋商機
撰文：聯合早報
出版：更新：
隨着中國重新開放，包括Volkswagen（大眾）、蘋果（Apple）、輝瑞（Pfizer）、平治Mercedes-Benz（又稱奔馳）在內的跨國公司的高層管理人員正陸續重返中國，以尋找重新開放所帶來的商機。
據《華爾街日報》報道，大眾汽車行政總裁奧博穆（Oliver Blume）在1月底至2月初訪問了中國。他也是1月初中國取消大部份防疫限制以來，首批訪華的大型跨國公司高管之一。
報道引述知情人士透露，預計蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）和輝瑞公司行政總裁艾伯樂（Albert Bourla），將在3月訪問中國。Mercedes-Benz集團說，集團董事長康林松也計劃訪問中國。
對一些企業高管來說，實地考察當地業務並與管理人員會面是首要任務，也有一些外企高管希望與當地商業夥伴和政府官員會面。
中國取消嚴格的防控措施後，預計將有數十名外企高管參加未來幾個月在中國舉行的商業會議。
這些跨國企業高管訪華表明，儘管地緣政治緊張局勢加劇，西方企業仍在尋找中國重新開放所帶來的商機。
不過，許多高管也很謹慎，期待美國的對華政策進一步明朗化。中國美商會會長哈特（Michael Hart）說，每個人都在等待觀望，想看看政治風向如何。中美兩國近期因氣球事件而關係緊張。
未來幾個月計劃在中國舉行的一些商業會議，包括中國發展高層論壇，以及在海南舉行的博鰲亞洲論壇，預計也將吸引商界領袖前往。
英媒指中國促德國馬牌停用立陶宛零件 北京否認向跨國企業施壓美國個人防護裝備廠商促華府擺脫對中國產品依賴分析：印度越南正崛起成蘋果新製造樞紐 但不太可能取代中國輝瑞：計劃半年內在中國生產新冠口服藥Paxlovid
本文獲《聯合早報》授權轉載