朝鮮「力捧」金正恩女兒金朱愛　韓媒：金與正地位疑下滑

朝鮮領袖金正恩頻繁地攜女兒金朱愛（又譯金主愛）出席公開活動，韓媒2月14日引述分析指，金朱愛的登場或令金正恩妹妹金與正的地位下滑，又指金與正在閱兵儀式上疑僅站在角落。韓國統一部15日提交的報告則指，金正恩頻頻帶同女兒出席軍事活動，可能是旨在團結內部力量。



金正恩8日帶同金朱愛出席人民軍建軍75周年閱兵儀式，期間牽着女兒的手走紅地氈，走上主席台，兩人表現親密。

▼金朱愛與父母出席閱兵儀式片段▼

在金朱愛迅速「冒起」的同時，金正恩妹妹金與正的地位會否生變，也備受大眾關注，據韓聯社網站指，金與正疑似也有出現在8日的閱兵儀式上，但從朝鮮中央電視台錄放的影片來看，她疑是身穿黑衣，站在閱兵儀式現場軍隊隊列的後方，報道稱，一直作為二把手的金與正疑被安排在現場不起眼的角落，形成對比。

報道又指出，韓國統一部官員持謹慎態度，對金與正沒登上主席台一事未作評價。

在朝鮮2023年2月8日舉行的閱兵儀式上，據韓聯社報道，站在閱兵儀式現場軍隊隊列後方、一名身穿黑衣孑然守望的女性被推測為金與正（影片截圖）

韓聯社網站15日稱，金正恩已共5次攜金朱愛出席軍事活動，韓國統一部認為，此舉旨在凝聚軍心及民心，引導群眾忠於金氏家族。

朝鮮14日又公開印有金朱愛照片的5張郵票，這是她的照片首次出現在國家郵票上。