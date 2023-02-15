氣球風波︱美國把6華企列貿易黑名單　中國外交部：將推反制措施

中美之間爆發氣球風波後，美國2月10日把六家中國企業列入貿易黑名單，中國外交部15日回應表示，中方將對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施。



中國外交部發言人汪文斌表示，中國民用無人飛艇誤入美國領空完全是一宗由不可抗力導致的意外偶發事件，中方已多次向美方說明情況，然而美方濫用武力、過度反應，升級事態，並以此為藉口非法制裁中國企業和機構。

他稱中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施，堅決維護國家主權和正當權益。

美方之前指控列入名單的華企協助中國解放軍發展包括氣球、飛船及相關部件在內的太空計劃。

根據規定，企業被列入俗稱實體清單後，美國企業將禁止向對方供應產品，但在特定情況下可以獲得豁免。商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）當時表示，當局不會猶疑使用實體清單及其他管制和執法工具，以保障美國國家安全及主權。

這次風波源於一個中國氣球早前飛入美國領空，北京方面指它是用於氣象研究，並批評華府將它擊落是反應過度。不過美國官員則認為該氣球裝有天線及感應器，可用於監視及通訊方面，當局目前仍打撈及分析氣球殘骸。

受到事件影響，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消訪問中國的行程，令近年持續緊張的美中關係增添不明朗因素。