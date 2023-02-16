中國和伊朗發表聯合聲明　習近平同意應邀對伊朗國事訪問

中國和伊朗2月16日發表聯合聲明，當中提到，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）邀請中國國家主席習近平對伊朗進行國事訪問，習近平欣然接受邀請，表示願在方便時訪問伊朗。



萊希14日至16日國事訪問中國並會見習近平，兩人會談期間就各種雙、多邊議題交換意見。萊希訪問期間還分別會見中國國務院總理李克強和全國人大常委會委員長栗戰書。

新華社16日刊登中國和伊朗聯合聲明全文，聲明談及政治領域、安全和防務領域、安全和防務領域、安全和防務領域，還有國際和地區問題。

政治領域

雙方就雙邊各領域合作及共同關心的地區和國際問題深入交換意見，強調密切的中伊關係不僅有利於實現雙邊關係目標，也有助於為各國實現共同利益創造良好條件。

兩國元首重申，發展緊密的戰略關係是中伊作為東亞和西亞兩個古老文明所作出的歷史性選擇，符合整個地區的利益。

安全和防務領域

雙方譴責一切形式的恐怖主義，反對任何針對平民的恐怖襲擊，反對在反恐問題上搞「雙重標準」，反對將恐怖主義同特定民族和宗教掛鉤。

兩國也歡迎對方為維護地區安全穩定提出的倡議。

經濟和發展合作領域

雙方願共同努力落實中伊全面合作計劃，繼續深化在貿易、農業、工業、可再生能源、基礎設施等領域合作。

伊方熱烈歡迎並支持習近平提出的共建一帶一路倡議和全球發展倡議，願全面參與。中方對此表示歡迎， 雙方同意進一步加強在共建一帶一路倡議和全球發展倡議框架內的合作。

教育和文化合作領域

雙方同意擴大在衞生、科技和科學領域全方位合作，鞏固兩國關係紐帶，推行好中伊全面合作計劃。

兩國同意進一步為伊朗在華留學生提供便利，同意相互提供獎學金，也同意加強中文和波斯語教育，願互派留學生和教師。

中方歡迎伊方宣布對中國遊客實施免簽，雙方同意為兩國旅遊合作和人文交流注入新的動力。

國際和地區問題

關於人權問題，雙方指，各國國情不同，歷史文化、社會制度、經濟社會發展水準存在差異，必須堅持與各國實際相結合，按照本國國情、價值觀和人民需求保護人權，推進和保護人權是國際社會的共同事業，各國應同等重視、系統推進各類人權。

雙方重申應當奉行不干涉別國內政原則，強調應尊重不同國家的民主治理模式，反對藉口維護人權、民主進行政治操弄，干涉別國內政，甚至煽動動亂，製造分裂。

兩國重申伊朗核問題全面協定經聯合國安理會決議審核許可，有助於確保伊核計劃的和平性質，重申堅定支持中東無核及其他大規模殺傷性武器區建設，又強調裁軍和核不擴散對世界和平的重要性。

雙方呼籲立即取消對敘利亞人民的非法經濟制裁，又表示堅定支援巴勒斯坦人民恢復民族合法權利，包括自決權的正義事業。

雙方歡迎在包括上海合作組織在內的國際和地區框架內加深合作，重申伊朗加入上合組織將有助於地區和國際和平、安全、穩定和發展。

伊方歡迎中方的金磚國家擴員倡議，已準備好向金磚貢獻伊朗力量。

雙方強調美國和北約應對當前阿富汗局勢負責，呼籲阿富汗執政者組建一個所有民族和政治團體實際參與的包容性政府，取消所有針對婦女、少數民族和其他宗教的歧視措施。

關於當前烏克蘭危機及其對國際和平安全的影響，雙方呼籲國際社會特別是相關各方為和平解決烏克蘭危機創造條件。