習近平即將舉行儀式歡迎伊朗總統萊希訪華

中國國家主席習近平2月14日下午將在人民大會堂北大廳舉行儀式，歡迎伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）對中國進行國事訪問。歡迎儀式後，習近平將同萊希會談。



中國外交部網站稱，中國外交部發言人華春瑩12日宣布，萊希應中國國家主席習近平邀請，2月14日至16日對中國進行國事訪問。

萊希訪華前，《人民日報》刊出他的撰文，他在談及中國時，稱老朋友是未來合作好夥伴。

圖為2023年2月11日，伊朗總統萊希在伊斯蘭革命44周年紀念活動上發表講話。（Reuters）

西方關注中伊進一步加強政合作

此前法媒引述伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，萊希此行預計將與習近平舉行私下會談，並與中國商人和在華生活的伊朗人會面。兩國代表團也將簽署「合作文件」。

萊希和習近平2022年9月於烏茲別克舉行的上海合作組織峰會上首次會面，當時萊希在會上呼籲擴大兩國關係。

伊朗與美國關係緊張，在美國推動與中國脫鈎之際，萊希的訪問預計將加強中國與伊朗這兩個非西方陣營的國家之間的合作。

能源料是習近平與萊希會面時談及的議題之一。（路透社）

據彭博社報道，伊朗被美國嚴厲制裁後，中國是唯一從伊朗進口石油的國家，是伊朗的重要貿易夥伴。兩國在2021年3月也簽署一份前所未有的25年合作協議，加強兩國在經貿、能源和安全領域的全方位合作，弱化美國孤立伊朗的努力。

據總部位於英國的伊朗媒體《伊朗國際》報道，一名伊朗情報部高級官員透露，中國也是90個「排隊」購買伊朗製造的無人機的國家之一，而中國的訂貨數量達1萬5000架，比俄羅斯軍方訂購的6000架還多。

伊朗海關當局10個月的統計數據顯示，中國是伊朗最大的貿易夥伴。伊朗對北京的出口額為126億美元（約989億港元），而它從中國進口的商品價值為127億美元（約996億港元）。