反封控示威｜人權觀察：有參與者仍被拘留，有人面對最高五年刑期

路透社報道，國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）1月26日指出，部分參與去年反封控示威（又稱為白紙運動，白紙抗議）的人士仍被拘留或下落不明，亦有參與者被正式以「尋釁滋事罪」起訴，恐面臨最高五年有期徒刑。



2022年11月24日，新疆烏魯木齊大火導致10名民眾罹難，不少民眾質疑是因疫情過度封控，事件引發部分民眾對清零政策和極端防疫不滿，包括北京、上海、武漢、成都等多個大城市爆發反封控示威，多所高校也有學生自發集會。

彭博社16日引述知情人士消息稱，目前至少有12人被拘留，大多數都是二十多歲的青年人，其中包括作家、攝影師和藝術家。國際組織「人權觀察」1月26日則援引四名抗議者說法，稱北京編輯曹芷馨、教師翟登蕊、記者李思琪與會計師李元婧等人正式因尋釁滋事罪被捕，最高恐面臨5年有期徒刑。

11月27日在北京的反封控示威抗議。（Getty Images）

國際組織「人權觀察」報道，上海烏魯木齊路參與反封控示威的兩名人士至今仍下落不明。該組織指出，有部分示威者已獲保釋，但他們認為，有更多抗議者被拘留或被迫失踪，這些參與者的案件不被公眾所知，且他們的家人也被迫保持沉默。

「人權觀察」呼籲當局立刻釋放所有人。路透社則就此事致電公安部門卻未獲回覆。

內地去年11月開始爆發反封控示威，北京有近千名民眾聚集在朝陽區的亮馬河畔，手持白紙高喊「不要核酸要自由」、「解封」、「人權」、「要自由」、「要民主」、「拆除網絡防火牆」等口號：



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26歲女曹芷馨拍片稱將被拘：同伴陸續被捕 請各界救助

1月16日（周一）一段影片流出，反封控示威參與者被捕話題引發輿論關注。影片中，一名自稱是中國人民大學碩士畢業，現任北京大學出版社編輯的26歲女子曹芷馨稱，去年11月27日與幾個朋友在北京亮馬河畔參與反封控示威，其後各人陸續遭刑事拘留，於是預先拍下影片，以呼籲各界救助他們。

影片開始時的文字介紹則稱，曹芷馨是和五個朋友到北京亮馬河畔參與反封控示威。在12月24日，曹芷馨被帶走。

影片末尾又寫道，「抓捕持續。目前已確認身份的失聯者有13人」，並羅列出了他們的身分，其中有作家、出版社編輯、導演、藝術家等，皆於2022年12月或2023年1月失聯。