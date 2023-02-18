美國會議員倡關閉香港駐美經貿辦　港府促停止干涉

美國多名參、眾議員2月18日提出法案，要求關閉香港駐美經貿辦，又指香港一國兩制嚴重受北京干預，經貿辦已成中國外交宣傳機構。香港特區政府回應稱，促請美國停止干涉香港事務，在美經貿辦會繼續無畏無懼推廣香港獨特優勢、說好香港故事。



參與提案的共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）16日透過辦公室發聲明稱，香港經貿辦在美國享有一系列特權、豁免，但前提是香港不受北京控制，而《港區國安法》實施後情形有變。

共和黨眾議員史密斯（Adam Smith）則稱，香港一國兩制已被破壞，公民、政治權利遭扼殺，香港經貿辦已成中國外交前哨。

法案要求總統在法案頒布30天內，證明位於華盛頓、紐約和三藩市的3所香港經貿辦是否值得延長目前特權、豁免，若證明不值豁免，經貿辦須於6個月內終止運作，若總統贊成保留特權，國會有權提出否決。

香港特區政府發言人回應稱，特區政府促請美國停止干涉香港事務，又指政府一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，在美經貿辦會繼續無畏無懼、不偏不倚地推廣香港獨特優勢、說好香港故事，必要時駁斥不實報道、澄清誤解。