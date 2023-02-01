國際透明組織公布全球清廉印象指數　香港連續2年排12位

國際透明組織（Transparency International）1月31日公布2022年全球清廉印象指數（Corruption Perceptions Index），香港以76分排名第12位，與2021年一樣，台灣和中國大陸的分數也沒有變化。



總部位於德國柏林的國際透明組織稱，台灣也與2021年一樣，以68分排名第25位。中國亦維持在45分，但排名升1位至第65位，與古巴、黑山齊名。

根據排名，丹麥以90分成為2022年世上最清廉國家。2021年全球清廉印象指數中排名第一的國家是丹麥、芬蘭與新西蘭，不過後面2個國家在2022年僅得87分，跌至第2位。

挪威排第4位，新加坡與瑞典排第5位，瑞士排第7位，跟着是荷蘭和德國，愛爾蘭與盧森堡並列第10位。

2022年全球清廉印象指數：

第1位：丹麥

第2位：芬蘭、新西蘭

第4位：挪威

第5位：新加坡、瑞典

第7位：瑞士

第8位：荷蘭

第9位：德國

第10位：愛爾蘭、盧森堡

根據國際透明組織，香港2012年有77分，但2014年跌至74分，2016年和2017年回升到77分後，2018年和2019年又跌至76分，2020年再重返77分。