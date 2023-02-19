壽司郎之亂引發食安疑慮　日本一蘭拉麵取消茶杯自取

日本一名高中生在知名迴轉壽司連鎖店壽司郎故意亂舔放在桌邊的公用醬油罐、茶杯並把口水沾到壽司輸送帶上的料理後，國內某些食肆亦相繼傳出類似惡作劇，引發民眾對食物安全的疑慮，店家亦擔心自己聲譽出狀況。日本著名的豚骨拉麵專門店一蘭決定不再提供讓顧客自行取用水杯。



一蘭拉麵2月8日發布公告稱，他們決定不再向顧客提供自取茶杯的服務，而是改為下單時由店員提供，原因是近期社交媒體上流傳很多顧客惡搞餐廳的事情。

日本壽司郎遭高中生惡搞後，一間位於九州的人氣烏龍麵店也出事，有一名男性顧客用公共湯匙（公羹）狂挖天婦羅渣（天婦羅花）直接塞入口中，此後包括中華料理店「餃子的王將」在內許多連鎖餐廳都開始將餐桌上的公用調味料撤走。

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↓「餃子的王將」醬汁樽被發現有蟲↓

「CoCo壹番屋」出現有客人拿著自己的湯匙直接大口挖「福神漬」來吃的情況後，店家決定把桌上免費提供的「福神漬」（吃咖哩飯時的一種漬物配料）撤走，改由店員送餐時提供。

另一間連鎖迴轉壽司店「銚子丸」發生店內薑片罐有煙蒂的事件後也把醬油、茶粉、芥末、湯匙、醬油皿等共用的調味料和餐具都改為店員幫忙客人拿取。