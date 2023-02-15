遊日注意｜怕步壽司郎後塵　CoCo壹番屋與餃子的王將等食店推新招

日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」今年1月底時碰到一位17歲男高中生惡作劇，該名少年故意亂舔放在桌邊的公用醬油罐、茶杯，更故意將口水沾到壽司輸送帶上的料理，過程PO上網後引發軒然大波，更讓壽司郎生意大受影響、股票大跌，市值一夕之間蒸發168億日圓。



儘管事件風波已稍微止息，但近期日本許多連鎖餐廳如「CoCo壹番屋」、「餃子的王將」，店家開始將餐桌上的公用調味料等瓶瓶罐罐收走，就怕碰到類似惡作劇，影響客人光顧意願。

近日Twitter亦流傳食店「醬油罐內有蟲」的影片：

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一舔舔掉168億日圓後，該名惡作劇的17歲少年遭到日本網友全面公審，連就讀學校、本名、中學畢業照、住址都被肉搜出來。

不過也有部分人在看到惡搞事件後，做出類似的模仿行為，讓各家餐廳防不勝防。

據日媒《J-CAST NEWS》報道指出，許多連鎖品牌如咖哩餐廳「CoCo壹番屋」、中華料理店「餃子的王將」、壽司店「銚子丸」等，都開始將餐桌上的公用調味料撤走。

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《J-CAST NEWS》記者實際到訪「餃子的王將」店內，想使用調味料時，店員滿臉歉意的說著「造成您的不便，真的很抱歉」，將辣油罐遞給了記者。

據悉，「餃子的王將」在本月14日發布公告，表示今後客人在店內用餐時的醬油、辣油、醋、胡椒等調味料，將會由店員負責裝在小皿中，再拿到座位上交給客人；原本在餐桌邊的調味料罐則會撤走。

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另一方面，「CoCo壹番屋」則是將桌上免費提供的「福神漬」（吃咖哩飯時的一種漬物配料）撤走，改由店員送餐時提供。會有此動作，也是因為日前曾有客人拿著自己的湯匙直接大口挖「福神漬」來吃，完全不顧口水會混入公用的漬物盒子中。

另一家連鎖迴轉壽司店「銚子丸」則是將醬油、茶粉、芥末、湯匙、醬油皿等共用的調味料和餐具都改為店員幫忙客人拿取。先前，曾有人在「銚子丸」店內的薑片罐中發現煙蒂，「銚子丸」表示，已經向警方報案準備進行搜查。

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