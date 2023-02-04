壽司郎之亂｜日本少年搞事　公司決定告到底　律師：最多賠XXX萬

一名日本高中生到知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」店內用餐，卻故意亂舔店內杯子、公用醬油瓶，將口水沾到轉盤壽司上，拍下影片PO上網。雖然事後高中生與其監護人親自向店家賠罪道歉，但損失慘重的壽司郎仍表示將會提告；有日本律師指出，雖然壽司郎股價受影響大跌，但該名高中生與家長最多可能只需要賠償100萬日圓（約6萬港元）。



受到惡搞事件影響，壽司郎母公司股價從3015日圓暴跌至2859日圓，一夕之間市值蒸發168億日圓（約港幣10.05億元），許多店面更是冷冷清清。雖然有熱心網友幫忙宣傳止血，但要完全恢復生意恐怕得花上好一段時間。

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日媒報道，壽司郎不接受當事人道歉，堅決對少年提告，要追究其刑事與民事責任；然而日本律師福永活也表示，即使告贏，對方可能也只需要賠數十萬至100萬日圓。

福永活也表示，雖然媒體報道指，相關影片開始在網路上流傳後，壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」的股價暴跌、噴掉168億日圓，然而要證明少年的問題行為與股價下跌存在直接因果關係，是非常困難的。企業的股價本就會有漲跌，更何況，在惡搞影片傳開來後，壽司郎股價並不是一口氣崩跌至谷底，事發後數日還是有出現上漲。

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福永活也解釋，依據同樣的道理，要證明壽司郎顧客減少與惡搞影片有關，也是相當困難的，「也就是說，這只是讓顧客意識到迴轉壽司店難以防範惡作劇，除此之外什麼也無法證明。」

因此，當事人很可能只需要負擔店內茶杯、醬油瓶、迴轉盤的清洗費用，以及相關的宣傳費用等等，「因此，賠償金額可能從幾十萬日圓到最多100萬日圓不等。」福井活也說。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】