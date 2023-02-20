俄烏戰爭｜澤連斯基：馬克龍考慮與俄羅斯對話是浪費時間

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）考慮與俄羅斯進行任何形式的對話，都是在浪費時間。



路透社報道，澤連斯基接受意大利《晚郵報》訪問時回應了馬克龍的一個建議，那就是「打敗俄羅斯但不徹底擊垮」俄羅斯。

馬克龍也認為，俄烏衝突必須通過談判來解決。

《晚郵報》星期天（2月19日）刊登澤連斯基的訪問，澤連斯基當天與馬克龍通過電話。

澤連斯基在訪問中回應了馬克龍「打敗但不徹底擊垮」俄羅斯的言論，以及與俄羅斯談判以結束戰爭的看法。

澤連斯基說：「這將是一個無濟於事的對話。事實是，馬克龍在浪費他的時間。我已得出一個結論，那就是我們不可能改變俄羅斯的態度。」

「如果他們決心要把自己困在一個重建舊蘇聯帝國的夢想中，我們將無計可施。到底要或不要與基於相互尊重的國際社會合作，決定在於他們自己。」

澤連斯基也駁斥了有關西方制裁是導致俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）陷入孤立的說法。

澤連斯基說：「發動這場戰爭才是普京被邊緣化的原因。」

馬克龍上星期五受訪時呼籲西方盟國加強對烏克蘭的軍事支持。

馬克龍也告訴法國《星期日報》，他認為俄羅斯不可能進行政權更迭，在俄羅斯公民社會內部不可能找到一個民主解決方案，除了讓普京重返談判桌之外，沒有其他選擇。

本文獲《聯合早報》授權轉載

