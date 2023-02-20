壽司郎事故2.0？日本青年口含筷子再塞回筒中　網民嘆已不敢外食

日本壽司郎青年舔醬油罐的惡搞風波還未完全平息，Twitter近日又在瘋傳一則惡作劇影片。



影片中有一名男子抓起桌上的一把即用即棄筷子，隨後塞進嘴裏舔，最後又放回筷桶，而將整個過程拍成影片的友人則寫到，「不愧是大哥！」儘管影片是被上傳至Instagram，但也被留存並上載到Twitter，立刻引發大量網民撻伐。

即睇拉麵店被人無聊惡搞的畫面：（按圖了解）

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經過調查，這則影片的拍攝地點是連鎖拉麵店「神座拉麵（どうとんぼり神座）」，而消息曝光後該品牌2月19日也發表聲明稱，將嚴正處理該起事件，同時已經深入調查惡搞影片的拍攝時間與拍攝地點，未來將持續和警方討論，並採取法律行動。

在影片中，一名綁着馬尾、身穿灰色上衣的男子突然從眼前的筷桶抓起一把即用即棄筷子，隨後微微地彎下腰，將整把即用即棄筷子塞進口中，同時慢慢地含住，只為了讓筷子上沾滿自己的口水，隨後又將整把筷子塞回筷桶中，完成後更露出滿足笑容。

為了防止類似事件再度發生，神座拉麵已經將免洗筷與調味料分別包裝，而水壺也僅在客人要求下才會提供。該公司表示，該起事件嚴重損毀品牌與顧客間的信賴關係，影片讓平時到訪敝店的顧客感到不適，深感抱歉。對此，網民也感歎道，「模仿事件一再發生，已經不敢外食了。」

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