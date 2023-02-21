秦剛：停向中國甩鍋推責兼鼓譟今日烏克蘭明日台灣

中國外交部長秦剛2月21日在北京表示，中方敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。



根據央視，秦剛在21日上午舉行、以「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」為主題的藍廳論壇上就破解安全困境的中國方案發表演講，稱中方對沖突不斷加劇甚至導致失控深感憂慮。

秦剛指，危機爆發以來，中國始終立足是非曲直，恪守客觀公正，中方將繼續勸和促談，為政治解決烏克蘭危機提供中國智慧，與國際社會一道共同推動對話協商，解決各方關切，謀求共同安全。

中國全球安全倡議：中國外交部長秦剛2月21日在北京出席以「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」為主題的藍廳論壇。他表示，中國敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」。（Reuters）

他強調，未來無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽，始終堅持做世界和平的守護者，中國的發展離不開安全的國際環境，同樣沒有中國的安全也就沒有世界的安全。

秦剛說，中國從未主動挑起過衝突或戰爭，從未侵略過別國一寸土地，但外部對華打壓遏制卻不斷升級，愈演愈烈，嚴重威脅中國的主權和安全，中方堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對冷戰思維和陣營對抗，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、安全、發展利益和國際公平正義。

他又說，《全球安全倡議概念文件》展現中方對維護世界和平的責任擔當、對守護全球安全的堅定決心，安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，更不應由個別國家說了算。