拜登解凍阿富汗在美資產作賠償　法官指911遇難者家屬無權收取

美國總統拜登（Joe Biden）去年2月曾簽署行政命令，解禁阿富汗在美國被凍結的70億美元資產，其中一半用於人道支援阿富汗，其餘則設立第三方基金，作為911襲擊遇難者家屬的賠償。不過有聯邦法官於2月21日表示，遇難者家屬無權收取這筆屬於阿富汗央行的資金。



美國曼哈頓聯邦地區法院法官丹尼爾斯（George Daniels）當日說，他在憲法上受到限制，無法承認塔利班（Taliban）是代表阿富汗的合法政府，而這是接管阿富汗央行的資產要求；雖然911襲擊遇難者家屬，有權根據判決收取款項，「但他們不能用阿富汗央行的資金這樣做」。

拜登（Joe Biden）去年2月簽署行政命令後，白宮發表聲明，指這是為了令阿富汗民眾建立取得援助的途徑，同時避免款項落入塔利班及惡意勢力手中。

不過阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）則批評美方決定，形容這「是對阿富汗人民的暴行」，敦促拜登重新考慮其對阿富汗央行資金的決定，並將之全部歸還阿富汗人民。塔利班發言人亦表示，美方的做法是在「竊取」阿富汗人民的財產，體現了美方道德墮落。