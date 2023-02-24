俄羅斯烏克蘭戰爭︱與秦剛通電話　白羅斯外長：完全贊成中方文件

中國外交部長秦剛2月24日同白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）外長阿列伊尼克通電話，期間向對方介紹中國發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，據中國外交部指，阿列伊尼克稱完全贊成和支持中方文件。



中國外交部表示，雙方就烏克蘭危機等共同關心的問題交換意見，秦剛介紹中方發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，強調中方始終站在和平一邊，支持勸和促談努力，呼籲有關各方保持理性克制，避免危機升級擴大，早日重啟談判，相互尊重，照顧彼此合理關切，建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

中方引述阿列伊尼克表示，白方完全贊成和支持中方文件，中國相關主張對化解危機具有重要意義。

秦剛又稱中國國家主席習近平和白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）去年9月在上海合作組織撒馬爾罕峰會期間，共同宣布將中白關係提升至全天候全面戰略夥伴關係，實現了兩國關係歷史性的跨越，中方願同白方一道，落實好兩國元首的重要共識，保持高層交往，以元首外交為戰略引領，加深政治互信，推動兩國合作取得更多豐碩成果。中方將繼續支持白方為維護國家穩定和發展所作努力，反對外部勢力干涉白內政和對白實施非法單邊制裁。

中國外交部引述阿列伊尼克表示，白方始終把白中關係作為外交優先方向，堅定奉行一個中國原則，在涉及中方核心利益的問題上一如既往堅定支持中方，進一步深化各領域務實合作，推動白中全天候全面戰略夥伴關係全方位向前推進。