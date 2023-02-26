日本雞蛋荒嚴重　「白色戀人」減產　日媒：最少6個月才復常

日本受禽流感疫情以及雞隻飼料價格上漲影響，出現雞蛋價格上升、供應短缺的問題。大受國內外消費者歡迎的零食「白色戀人」減產，部份餐廳暫停供應含蛋的菜式。日媒2月26日稱，主流意見認為，日本雞蛋的供應最少在6個月後才能恢復正常。



日本《東洋經濟新報》網站2月26日稱，外界關注日本雞蛋供應何時能恢復正常，主流意見認為，供應最少在6個月後才能恢復正常。

報道指，東京地區中碼雞蛋每公斤價格是雞蛋批發價格標準，根據日本主要雞蛋批發商「JA全農雞蛋」的數據，在2月22日，東京地區中碼雞蛋每公斤價格是335日圓（約19港元）、創下新高，與2022年2月的每公斤175日圓（約10港元）相比，價格上升近1倍。

雞蛋短缺令食品生產受阻。石屋製菓的零食「白色戀人」須用蛋白製作，在蛋白短缺的情況下，公司已減少生產「白色戀人」，以及暫停在網上出售這產品。

一些餐廳暫停供應含蛋的菜式。日本知名連鎖家庭餐廳「Gusto」（ガスト）宣布，自2月16日起停止供應窩夫；香港人熟悉的烏冬連鎖店「丸龜製麵」，部份店面使用雞蛋的雞蛋蔥花烏冬已售罄；關東地區的「山田烏冬食堂」也從2月16日起，停止提供迷你雞蛋蓋飯。