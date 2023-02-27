日本大阪酒店次氯酸鈉水奉客 3人不適送院
撰文：TVBS新聞網
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一間位於日本關西機場旁邊的酒店，2月26日晚間傳出餐廳疑似提供摻有次氯酸鈉的水給客人，導致16人喝下肚後，3人不適送醫。受到這起事件影響，酒店宣布該餐廳自2月27日起將暫停營業，目前正着手調查事件發生的原因。
日本《MBS NEWS》報道，當地時間2月26日晚間7點30分，大阪府消防人員接獲關西機場華盛頓酒店員工通報，指出不小心將摻有次氯酸鈉的水提供給客人，有人出現不適的症狀。
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泉州南廣域消防總部表示，在該酒店餐廳聚餐的87人中，有16人喝下冷水壺中摻有次氯酸鈉的水，其中一名11歲少年、14歲女性和34歲男性出現嘔吐等症狀，緊急送醫。醫院檢查後，3人的症狀都不嚴重，接受治療後已經返家。
次氯酸鈉主要用來漂白或殺菌，酒店負責人透露，餐廳平時會用摻有次氯酸鈉的水來消毒抹布等物品，不會用來消毒餐具。但廚房有一個水龍頭，打開就會流出次氯酸鈉摻水，懷疑員工誤將該處的水提供給客人，目前正在調查當時的狀況。受到這起事件影響，酒店也宣布餐廳自今日起將暫停營業。
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