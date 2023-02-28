多地對陸港澳旅客入境檢疫措施放寬　日本口罩令3月13日解除

多個國家及地區陸續放寬對中國大陸、香港及澳門旅客實施的入境檢疫措施。以下為部份熱門旅遊探親地點正實施的措施：



澳洲

● 自1月5日起，從中國大陸、香港或澳門進入澳洲的人士須在預定出發日期前的48小時內進行新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測，並須出示陰性結果證明。

英國

● 來自中國大陸，入境英格蘭（England）的12歲或以上人士，須在出發前2天內進行新冠病毒檢測，並須出示陰性結果證明。這措施適用於從中國大陸出發、經香港和澳門入境英格蘭的人士。

● 這措施不適用於直接從香港和澳門入境英格蘭的人士。

加拿大

● 所有2歲或以上乘坐自中國大陸、香港或澳門出發航班抵達加拿大的人士，須出示新冠病毒檢測陰性結果證明。

美國新冠肺炎疫情：圖為2023年2月27日，一名女子坐在設於美國紐約市中心的新冠病毒流動檢測站內。（Reuters）

美國

● 所有2歲或以上人士乘搭自中國大陸、香港或澳門出發航班抵達美國的人士，須在出發前2天內進行新冠病毒檢測，並在入境時出示陰性結果證明，或出示在過去90天內曾染疫並康復的證明。

● 所有非美國公民、以非移民身份入境美國的人士，須在登上前往美國的航班前出示已完成接種新冠疫苗的證明。

圖為2004年3月19日，鏡頭下Himiko號觀光船在日本東京灣航行。它來往淺草與台場海濱公園，是不少人遊日會選擇的觀光方式之一。（Reuters）

日本

● 自3月1日起，自中國大陸入境日本人士的落地檢測（以下簡稱「落地檢」），改為抽樣檢測。自中國大陸入境人士仍須在出發前72小時內進行新冠病毒檢測，並出示陰性結果證明。

● 自香港及澳門入境日本的人士須在出發前72小時內進行新冠病毒檢測，並出示陰性結果證明；若入境人士出示已接種3劑新冠疫苗的證明，則無須出示新冠病毒檢測結果。

●日本3月13日起不再強制國民在室內外佩戴口罩。

韓國

● 來自中國旅客入境前篩檢以及填寫檢疫訊息輸入系統（Q-CODE）的要求，延長至少延長至3月10日。

● 3月1日起不再要求自中國入境人士落地檢，以及解除「來自中國的航班統一降落仁川國際機場」的限制措施。

● 自香港或澳門入境韓國人士須進行新冠病毒檢測，並出示陰性結果證明，措施最少維持至3月10日。

新加坡：圖為2023年1月27日，新加坡魚尾獅公園的景色。（Reuters）

新加坡

● 自2月13日起，新加坡取消所有因疫情而對入境者實施的限制措施。

馬來西亞

● 自2022年8月1日起，所有入境馬來西亞的人士不用出示新冠疫苗接種證明、以及新冠病毒檢測證明。旅客入境後不須落地檢，亦不須隔離。

● 自1月8日起，馬來西亞沙巴州（Sabah）要求自中國大陸入境人士須出示完成接種新冠疫苗的證明，以及須在登機前48小時內接受新冠疫毒檢測、並出示陰性結果證明。

泰國

● 自2022年10月1日起，入境泰國的人士不須出示任何新冠疫苗接種證明以及新冠病毒檢測證明。

圖為2023年2月25日，鏡頭下位於台北的中正紀念堂。（Reuters）

台灣

●台灣自2月7日起取消中國大陸入境旅客接受唾液PCR篩檢的措施；也取消自中國大陸啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有48小時內PCR檢測報告或24小時內快速檢測檢驗報告的措施。

●所有入境人士須進行7天自主防疫。旅客若在入境前染疫，須在取得新冠病毒檢測陽性結果後的5天內，不得登機赴台。在入境前14天內有病徵的旅客，須在入境時通知檢疫人員，並配合採檢措施。